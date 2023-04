Cserkészkerületi találkozót tartottak Pécsen Szent György ünnepe alkalmából

A cserkészet védőszentje Sárkányölő Szent György lovag. A cserkészet alapítója, Lord Robert Baden-Powell a lovagi erények példaképét tisztelte Szent György személyében; ezen erények felelevenítése a cserkészetnek is célja. A cserkészek hagyományosan védőszentjük ünnepén újítják meg korábban tett fogadalmukat.

Kétévente rendezi meg a Somogy megyében – így a Pécsi Egyházmegye területén is – működő, pécsi központú VI. Cserkészkerület a Szent György-napokat. Az idei, korosztályi bontású háromnapos rendezvénysorozaton mintegy háromszáz cserkész vett részt, köztük vendégcserkészek is a horvátországi Vörösmartról, illetve az Egyesült Államokból. Lelki programokat is szerveztek, így közös reggeli és esti imádságra, fakultatív áhítatra, gyónási lehetőségre, lelki beszélgetésekre és a közös vasárnapi szentmisére várták a résztvevőket.

Április 23-án, vasárnap a pécsi bazilikában bemutatott ünnepi szentmise előtt a cserkészek Felföldi László pécsi megyéspüspökkel találkoztak.

A főpásztor, aki fiatalkorában maga is cserkészvezető volt, örömmel köszöntötte a pécsi bazilikában a résztvevőket.

A megyéspüspök a cserkészetet olyan ajándéknak nevezte, amelyben mindenki megerősödhet egyénileg és a közösség szintjén is.

Nem az a fontos, hogyan lett valaki cserkész, hanem az, hogy megkapta ezt az ajándékot

– hangsúlyozta Felföldi László püspök.

Az őrsvezetőknek kiemelt feladatuk, hogy a szigorúan vett cserkésztevékenységeken túl emberileg is odafigyeljenek őrsük tagjaira – mondta a pécsi megyéspüspök. – Az őrsben kell elsajátítani az együtt gondolkodást, az életre nevelés fontos részeként a gyakorlati dolgokat, valamint a személyes helytállást.

Az emberi életnek egyetlen igazi gazdagsága van: az, amit továbbadunk, továbbajándékozunk – mondta a főpásztor, kiemelve a tudás, a közösség és a megélt hit fontosságát.

Jézus meghallgat és tanít. Így kell nekünk is, nektek is odaszegődni másokhoz, mint ahogyan Jézus az emmauszi tanítványokhoz

– buzdította a cserkészeket a püspök.

A találkozót követő ünnepi szentmisét Berecz Tibor székesegyházi káplán mutatta be.

Az emmauszi tanítványokról szóló evangéliumi szakasz (Lk 24,13–35) kapcsán szentbeszédében egy közös játékkal szemléltette, ahogy a tanítványok nem ismerték fel az úton melléjük szegődött Jézust, mert látásukban akadályozva voltak.

A vállalkozó szellemű fiataloknak, gyerekeknek hármasával kellett összeállniuk, és a főhajóban elhelyezett székeket egyiküknek úgy kellett kikerülnie behunyt szemmel, hogy csak a másik kettő halk szóbeli irányítására hagyatkozhatott.

A szentmisén a cserkészek a liturgia zenei szolgálatában is közreműködtek.

A szertartást követően énekelve vonultak a bazilikától a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnáziumának udvarára, ahol megújították fogadalmukat.

A rendezvénysorozat zászlólevonással ért véget.

Forrás és fotó: Pécsi Egyházmegye



Magyar Kurír