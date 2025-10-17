Csíksomlyón ülésezett a Házas Hétvége mozgalom Európai Tanácsa

A Házas Hétvége (angolul Worldwide Marriage Encounter) katolikus lelkiségi közösséget Gábriel Calvo spanyol pap indította el az 1950-es években. Célja, hogy a házasfelek és a papok felfedezzék és elmélyítsék hivatásukat, megújítsák szeretetüket és a szentségi életüket. Az első házaspároknak szóló hétvégét 1962-ben tartották Barcelonában, majd a mozgalom gyorsan elterjedt Európában és Amerikában is. Ma már közel 100 országban van jelen, több mint 3,5 millió házaspár vett részt programjaikon.

Ezen eseményhez kapcsolódott a Kárpát-medencei Házas Hétvége lelki napja, amelyen 450-en vettek részt. Október 11-én, szombaton Kovács Gergely érsek családias párbeszéd keretében találkozott az országos felelősökkel, majd szentmisét celebrált a csíksomlyói kegytemplomban közel harminc, nagyrészt gyulafehérvári egyházmegyés, a mozgalomhoz tartozó pappal közösen.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári érsekség

Magyar Kurír