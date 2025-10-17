Csíksomlyón ülésezett a Házas Hétvége mozgalom Európai Tanácsa

Külhoni – 2025. október 17., péntek | 10:24
12

A Házas Hétvége mozgalom Európai Tanácsa Csíksomlyón ülésezett október 9. és 12. között. Tizenhárom országból volt jelen az országos felelős házaspár és lelkiatyjuk. A lelkinapon, október 11-én Kovács Gergely érsek mutatott be szentmisét.

A Házas Hétvége (angolul Worldwide Marriage Encounter) katolikus lelkiségi közösséget Gábriel Calvo spanyol pap indította el az 1950-es években. Célja, hogy a házasfelek és a papok felfedezzék és elmélyítsék hivatásukat, megújítsák szeretetüket és a szentségi életüket. Az első házaspároknak szóló hétvégét 1962-ben tartották Barcelonában, majd a mozgalom gyorsan elterjedt Európában és Amerikában is. Ma már közel 100 országban van jelen, több mint 3,5 millió házaspár vett részt programjaikon.

Ezen eseményhez kapcsolódott a Kárpát-medencei Házas Hétvége lelki napja, amelyen 450-en vettek részt. Október 11-én, szombaton Kovács Gergely érsek családias párbeszéd keretében találkozott az országos felelősökkel, majd szentmisét celebrált a csíksomlyói kegytemplomban közel harminc, nagyrészt gyulafehérvári egyházmegyés, a mozgalomhoz tartozó pappal közösen.

Forrás és fotó: Gyulafehérvári érsekség

Magyar Kurír

#házasság #kegyhelyek #lelkiségi mozgalmak #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató