Csordás Gábor megkezdte szolgálatát az új plébánián Nyíregyházán

A megyéspüspök döntése alapján önállóvá vált nyíregyháza-borbányai Szent László-plébánia kinevezett plébánosa ünnepélyes keretek között, hívei előtt újította meg papi fogadalmát. Ezt követően a főpásztor átadta neki a templomkulcsot, az evangéliumos könyvet és a miséző kelyhet.

A szentmise kezdetén Palánki Ferenc püspök elmondta: elérkezettnek látta az időt arra, hogy a korábban nyíregyháza-kertvárosi plébániához tartozó borbányai római katolikus templom önálló plébániaként működjön tovább.

Prédikációjában a főpásztor a felolvasott evangéliumi szakasz (Mt 14,13–21) üzenetét aktualizálta a jeles eseményre. Kiemelte: az új plébános révén mindennapi valósággá válik Jézus Krisztus jelenléte az Oltáriszentségben.

A megyéspüspök elmélkedése elején felhívta a figyelmet Jézus feltétel nélküli, ajándékozó, jóságos szeretetére. Bár Keresztelő Jánost gyászolja, szeretne elvonulni, egyedül lenni, mégis szeretettel fordul a nyomába eredő sokasághoz, akiknek szükségük van gyógyító kegyelmére, tanításaira, jelenlétére.

Így tekint ránk is, megesik rajtunk a szíve – mondta Palánki Ferenc püspök. – Jézus nem tőlünk akar valamit, hanem azt szeretné, hogy egyszerűen csak vele legyünk, odafigyeljünk rá. Ismeri minden fájdalmunkat, lelkünk minden titkát, és azt szeretné, hogy fogadjuk el az ő ajándékozó jóságát. Találkozni akar velünk. Ez a találkozás a szentségek által valósul meg. Ehhez nagy szükség van a papságra, s ezért van nagy jelentősége az új plébánosnak.

„Jézusnak megesik rajtunk a szíve. Mert sokszor olyanok vagyunk, mint a pásztor nélküli juhok. Most itt van egy felelős lelkipásztor, aki plébánosként képviseli Jézus Krisztust és az ő szeretetét” – fogalmazott a megyéspüspök. Hangsúlyozta: fontos, miként fogadják őt a hívek, és hogyan segítik a nehéz helyzetekben. Ez a kenyérszaporítás csodája. Nem tudjuk előre, hogy mi lesz, de hittel állunk Jézus mellé. Amikor Jézus azt mondja a tanítványainak, hogy ők adjanak enni a sokaságnak, valójában pontosan tudja, mit akar tenni. Ez a hit próbája. Jézus nem a semmiből ad enni több ezer embernek, hanem szüksége van valakire, aki ott van mellette, és „azt a keveset, de azt a mindent oda tudja adni.”

Gyakran érezzük úgy, hogy amink van, nem elegendő ahhoz, hogy megosszuk másokkal. De ha odaadjuk ezt a keveset Jézusnak, vagyis másoknak, akkor ő megszaporítja az erőnket, a képességeinket és az anyagi eszközeinket, hogy végül mind jól tudjunk lakni. Ahogy a tanítványok minden kenyértörésnél hitükről tettek bizonyságot, mi sem egyszerre kapunk hatalmas ajándékot, amely egész életünkben kitart, hanem nap mint nap a kapott kegyelmekből meríthetünk, s megtörve életünket, időnket, kincseinket, sőt önmagunkat is, szétoszthatjuk mások között, mint az Eucharisztiát. Jézus is saját magát osztja szét közöttünk. Ez a legcsodálatosabb kenyérszaporítás. A pap szavára átváltozik színében, a kenyér és bor színe alatt megjelenik az Úr, és odaadja magát a papnak, hogy ossza szét. Amikor a pap odaadja a hívőnek, és ő egyesül Jézus Krisztussal, beépül Krisztus titokzatos testébe, és viszi őt haza, mozgó tabernákulumként, és kezdi magát is megtörni és szétosztani a szerettei, embertársai között. Így lesz a kenyérszaporítás a mindennapi élet csodája – mondta a főpásztor.

A megyéspüspök a prédikáció végén az új plébánoshoz fordult. Jókívánságait fejezte ki, majd hozzátette: reméli, hogy jó munkatársakra, nyitott szívű emberekre talál, akik segítségére lesznek munkája során, és akikkel együtt építheti Isten országát.

Palánki Ferenc megyéspüspök Csordás Gábor plébánost ez év augusztus 1-jétől kinevezte a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyei Karitász igazgatójának.

Forrás és fotó: Öröm-hír Sajtóiroda/Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegye

Szöveg: Nadrai-Gergely Klaudia

Magyar Kurír