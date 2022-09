Csütörtökön kezdődik Szegeden a Szent Gellért Fesztivál

A tíznapos fesztiválon olyan művek csendülnek fel, amelyek Szeged gazdag zenei életét tovább színesítik, és igazi komolyzenei ritkaságok. A koncertek különleges hangulatát a szegedi székesegyház egyedülálló akusztikája és a Szegedi Dóm Látogatóközpont családias légköre biztosítja.

A fesztivál szeptember 22-én a székesegyházban a szegedi Solis Consort barokk estjével indul, melyen J. S. Bach és Vivaldi művei csendülnek föl. A rendezvényen két további kamarazenekari koncertet tartanak. Szeptember 26-án Anasztázia Csurakova orosz szoprán, Alessandro Misciasci olasz zongorista, valamint Kokas Dóra csellista és Balog József zongorista lép színpadra. Szeptember 30-án pedig Görög Noémi és Görög Enikő zongoristákat, valamint Yoon-Hee Kim dél-koreai hegedűművészt hallhatja a közönség.

A három szimfonikus zenekari koncerten a Szent Gellért Akadémia Zenekarának fúvósai és az Anima Musicae Kamarazenekar szerepelnek, hazai és külföldi szólistákkal. A hangversenyeket Yoon Kuk Lee dél-koreai karmester dirigálja.

A fesztiválon két tudományos előadásra is várják az érdeklődőket: szeptember 29-én Párducz Árpád, Janka Zoltán és Pál József professzorok komplex módon mutatják be a zene és a tudomány összefüggéseit; valamint szó esik majd Dante halálának 700. évfordulójához kötődően az itáliai költő, filozófus és a zene kapcsolatáról is.

A fesztivál alkalmából minden évben jótékonysági rendezvényt is szerveznek. Az eseménysorozat zárásaként október 2-án a székesegyházban a Korábban Érkeztem Alapítvány javára ad hangversenyt a Szegedi Szimfonikus Zenekar, amelyet Gyüdi Sándor vezényel.

A programokról ITT lehet tájékozódni.

Forrás és fotó: Szeged-Csanádi Egyházmegye/Délmagyar.hu



