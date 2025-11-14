Czerny bíboros Bangladesben a több mint egymillió rohingját befogadó menekülttáborba látogatott

A Cox’s Bazar-i menekülttábor látogatása – amely a világ egyik legnagyobb tábora, több mint egymillió-százezer, Mianmarból elmenekültek rohingjával – Michael Czerny bíboros, az Átfogó Emberi Fejlődés Szolgálatának Dikasztériuma prefektusa bangladesi lelkipásztori látogatásának egyik fő állomása volt. Banglades az 1970-es évektől kezdve fogad be rohingja menekülteket, de a táborban a számuk 2017-től exponenciálisan megnőtt, elérve az 1 millió főt, akiknek fele kiskorú.

A Caritas Bangladesh központjában fogadták a bíborost

Czerny bíboros a bangladesi apostoli nuncius, Kevin Randall érsek, valamint az ország püspöki konferenciája Igazság és Béke Bizottságának felelőse, Liton Hubert Gomes atya kíséretében ment el Cox’s Bazarba. A dikasztérium részéről vele tartott Joseph Savarimuthu atya és a regionális koordinátor, Francesca Donà. A misszió elején a Caritas Bangladesh központjában fogadták őket, ahol találkoztak a Lawrence Subrata Howlader chattogrami érsek vezetésével működő teljes munkatársi csapattal.

Cox’s Bazar: egészségügyi ellátás, oktatás, szakképzés a menekülteknek

Együtt meglátogatták a Cox’s Bazar-i tábornak azt a részét, ahol a Caritas aktívan végzi lelkipásztori munkáját gyermekek, nők, családok és minden sebezhető ember javára. A Caritas Bangladesh által támogatott tevékenységek közé tartoznak az egészségügyi beavatkozások, az oktatás, a napközi, a szakképzés (például varrás), a nők megerősítése, az ökológiai megtérés és az emberi jogok tiszteletére való érzékenyítés. A bíboros találkozott néhány gyermekkel és nevelőikkel, meglátogatott egy családot, járt egy kézműves műhelyben, és részt vett egy vallásközi imádságon.

Alapvetően fontos „fenntartani a párbeszédet a hatóságokkal”

A bangladesi püspöki konferencia székhelyén tartott sajtótájékoztatón a bíboros hangsúlyozta: „Azok számára, akik a táborokban élnek, hontalannak, munkanélkülinek lenni és éveken át bezárva élni elviselhetetlen.” „Valódi szégyen, hogy a nemzetközi közösség nem volt képes megoldást nyújtani erre a problémára” – tette hozzá, utalva a rohingják tragédiájára, amelyre Ferenc pápa az elmúlt években többször is felhívta a figyelmet. A folyamatos támogatás fontosságát hangsúlyozva a dikasztérium vezetője így zárta beszédét: „Fenn kell tartanunk a párbeszédet a hatóságokkal. Soha nem akarjuk bezárni az ajtót. A véleménycsere segíthet megoldásokat találni egy országon belül vagy általánosabb szinten.”

Narayanganjban 600 keresztény menekülttel találkozott

Lelkipásztori látogatása során Czerny bíboros Dakkában találkozott a bangladesi püspökökkel és az Igazság és Béke Bizottsággal, amely idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját. Csatlakozott szentévi ünnepségeikhez, találkozóikhoz. Egy másik jelentős látogatás a Peter Bhaban Credit Union központban valósult meg Narayanganjban, ahol lelkipásztori kísérést nyújtanak bangladesi őslakos keresztény migráns családoknak, és képzési programokat kínálnak. Ezen alkalommal Czerny bíboros szentmisét mutatott be a migránsok jubileuma alkalmából mintegy 600 ember jelenlétében, akikkel később együtt ebédelt.

Ünnepi szentmisék

Mindenszentek ünnepén Czerny bíboros vezette az eucharisztikus liturgiát a dakkai Szent Mária-székesegyházban. Másnap Banglades legnagyobb templomában, a Holy Rosary Church-ben misézett 5000 ember jelenlétében, amelyet körmenet követett a helyi temetőig. Végül a bíboros találkozott néhány vezetővel, köztük Banglades főbírájával, Syed Refaat Ahmeddel.

Forrás: Vatican News olasz nyelvű szerkesztősége

Fotó: Vatican News; Caritas Bangladesh Facebook-oldala

Thullner Zsuzsa/Magyar Kurír