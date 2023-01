Dankos Attila orgonaművész lett a veszprémi Szent Mihály-főszékesegyház új zeneigazgatója

Dankos Attila az újpesti Erkel Gyula Zeneiskola zongora tanszakának vezetői posztjáról érkezik Veszprémbe. Az új főegyházmegyei zeneigazgató korábbi tanulmányai, munkái és szolgálatai során nagyon sok tapasztalatot gyűjtött. Új pozíciója kapcsán úgy fogalmazott: „Örömömre szolgált, hogy nyertese lettem az érsekség által kiírt zeneigazgatói pályázatnak, és örömmel jövök Veszprémbe a Szent Mihály-főszékesegyház zeneigazgatói, kántori teendőit ellátni.”

Arra a kérdésre, hogy pontosan mi is egy zeneigazgató, kántor feladata, és milyen tervekkel érkezik, a következő választ adta: „Egy zeneigazgatónak az a feladata, hogy az egyházmegye zenei eseményeit megszervezze, koordinálja, előkészítse; azoknak szerves része legyen, de mindenekelőtt a legfontosabb a főszékesegyház liturgikus alkalmai zenei szolgálatának ellátása. Természetesen ide tartozik a kórus-, illetve a zenekartoborzás, majd a felkészítés is. Szeretnék zenei eseményeket szervezni, egyszeri koncertalkalmakat, koncertsorozatokat, orgonakoncerteket, kamarakoncerteket, és mindemellett nagyon fontosnak tartom az orgona népszerűsítését. Ez egyfajta misszió is egy orgonaművész számára” – fogalmazott.

Dankos Attila elmondta, korábban is találkozott már a Veszprémi Főegyházmegye szakmailag és történetileg is kimagasló értékű kottatárával, amelyet szeretne jobban is megismerni, valamint lehetőségei szerint bővíteni, gazdagítani is.

Dankos Attila orgonajátékát legutóbb a veszprémi Árpád-házi Szent Margit-templomban hallhatták az érdeklődők december végén. Az alkalom egyben bemutatkozó koncert is volt, amelyen Johann Sebastian Bach, Camillo Schumann, Camille, Camille Saint-Saëns és Pjotr Iljics Csajkovszkij művei hangoztak el, zárásként pedig improvizációval örvendeztete meg a művész hallgatóságát.

