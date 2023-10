Debreceni görögkatolikusok voltak az angliai közösség vendégei

Hat éve már, hogy a kint élő testvérek is közösséget nyerhettek, mert Szaplonczay Máté atya minden hónapban egy alkalommal görögkatolikus liturgiát és találkozót szervez számukra. A szertartásokat a londoni ukrán görögkatolikus székesegyházban tartják. Az elmúlt napokban is sok időt tudtak közösen, tartalmasan eltölteni – számoltak be róla közösségi oldalukon.

Jóllehet, sokan nem tudtak eljutni az eseményre, de így is képviseltette magát a káld, ukrán, melkita, orosz és magyar görögkatolikus egyház, illetve két római katolikus atya is jelen volt, akik birítusúként az angol nyelvű görögkatolikusok lelkipásztorkodásáért felelnek szerte Angliában. Az imádságot a londoni görögkatolikus püspök, Kyr Kenneth Novakowski jóvoltából közös ebéd követte.

Emellett néhány Oxfordban tanuló görögkatolikus diák meghívására Szaplonczay Máté a híres egyetemvárosba utazott, ahol görög és angol nyelven celebrálta a Szent Liturgiát. A szertartáson részt vettek néhányan az Oxfordi Egyetem jelenlegi és emeritus professzorai közül, így a 85 esztendős Sebastian Brock, a világ talán első számú szirológusa és felesége Helen, akinek régészeti kutatásai máig meghatározóak a tudományterület számára, illetve Anthony OMahony, a közel-keleti kereszténység nemzetközileg elismert szakértője is jelen volt.

Vasárnap – szokás szerint – az ukrán görögkatolikus székesegyházban találkoztak a magyarok. A mostani alkalom különlegességét az adta, hogy Szaplonczay Máté atyán kívül feleségeikkel együtt három egyházi személy is jelen volt Debrecenből. A Szent Liturgiát Terdik János, a Hajdúdorogi Főegyházmegye pasztorális helynöke vezette, a bűnbocsánat szentségének kiszolgáltatását Urbán Evariszt atya látta el, a kántorizálásban pedig Nyirán János fődiakónus segédkezett. A Szent Liturgia végén megemlékeztek az 1956-os forradalom és szabadságharc hőseiről, majd jó hangulatú beszélgetés következett az angliai hívekkel és a vendégekkel.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír