Debütál az első romániai katolikus televízió

A Bukaresti Római Katolikus Érsekségen szervezett szakmai találkozón mutatta be a Signis Románia katolikus újságíró-szövetség új kezdeményezését, a tervezett katolikus televíziót. Az ötletgazdák azt az Ora catolică (Katolikus óra) elnevezésű katolikus televíziós produkciót gondolták tovább, amelyet a karantén idején indítottak el azzal a céllal, hogy internetes közvetítésekkel lelki támaszt nyújtsanak a járvány miatt otthonukba kényszerítetteknek.

A romániai médiaszervezet ezt a kezdeményezést szeretné bővíteni, állandó televízióvá alakítani. Egyelőre interneten, a Facebook közösségi portálon és YouTube-on lesz követhető a program; napi 16 órás műsort terveznek, de szeretnének országos lefedettségű televíziós csatornán is közvetíteni.

Az új katolikus televízió nevéről még nem döntöttek, így a szervezők az Ora catolică munkacímet használva ismertették elképzelésüket, céljukat, terveiket.

A műsorrácsban többek között evangelizációs, kulturális, missziós témákat feldolgozó, családoknak, fiataloknak, gyerekeknek szóló műsorok, rovatok lelhetők fel. Hírműsorokkal még nem próbálkoznak, lesznek filmek és zenés műsorok, ám a tervezett produkciók többsége egyelőre élőműsoros beszélgetés lesz.

A kezdeményezés támogatását Aurel Percă bukaresti érsek személyesen is bejelentette a rendezvény megnyitóján. A találkozón részt vettek a nagyváradi görögkatolikus püspökség képviselői, népes csapattal érkezett a jászvásári római katolikus egyházmegye küldöttsége.

A jászvásári püspökség (ERCIS) médiacsoportja több évtizede nyomtatott sajtótermékekkel, rádióműsorokkal és szentmisék élő közvetítésével segíti a moldvai egyházmegyében az evangelizációt. A házigazdák azért is hívták meg őket, hogy az induló bukaresti televízióval műsorcseréket is segítő szakmai kapcsolatot alakítsanak ki.

A tervezett műsorrácsban az erdélyi egyházmegyékből érkező alkotásoknak is helyet ajánlottak. Szívesen fogadják a magyar nyelvű műsorokat, ezek román nyelvű fordítását feliratozva szeretnék a román nézők számára is elérhetővé tenni, a bukaresti és jászvásári egyházmegyék nézőinek figyelmébe ajánlani.

A találkozó vendégei, Ana Iorga és Andreea Esca televíziós szerkesztők is bátorították az élő adások készítésére vállalkozókat. A közismert képernyős személyiségek javaslataikat, tanácsaikat mondták el, és példákkal is szemléltették azokat a helyzeteket, amelyekkel élő adásban gyakrabban szembesülhetnek a műsorkészítők. Természetesen nemcsak műsorszerkesztésre, hanem sajtóetikai szabályokra is felhívták a jövendőbeli kollégák figyelmét. A résztvevők sminkelési tanácsokat is kaptak, hiszen a stúdióvilágítások szempontjából nem mindegy, hogy ki hogyan fest a képernyőn.

A műszaki háttér készen áll a tervek megvalósítására, mondta Francisc Ungureanu, a Signis Románia elnöke. A televíziós stúdiót az érsekség épületének pincéjében rendezték be. Egyelőre két stúdióteremből tudnak élő adást közvetíteni, az egyik vendégek fogadására is alkalmas. A műszaki rendszer, a kamerák, a hang- és világítástechnika már a kísérleti adásoknál is bevált, jól működött. A szerkesztők többsége önkéntes munkában vállalja a műsorok szerkesztését, készítését.

Forrás: Csúcs Mária/Romkat.ro

Fotó: Csúcs Péter

Magyar Kurír