Diákokkal közösen ültetett fát az egri érsek

A fákat lelkipásztorokkal, valamint a Gönczy Pál Katolikus Általános Iskola diákjaival ültette el Ternyák Csaba egri érsek. Az akció résztvevőit, a környékbeli katolikus iskolák vezetőit Nagy Sándorné iskolaigazgató köszöntötte.

Mindenki tehet a teremtésvédelemért valamit a saját környezetében, akár szemétszedésről, akár faültetésről van szó – mondta a főpásztor. – Mi megbecsüljük azt a teremtett világot, amelyet az Isten alkotott és a rendelkezésünkre bocsátott. Mert kétségtelenül feladatba kaptuk azt, hogy uralkodjunk a Földön, az ember a teremtés koronája, de

akkor vagyunk igazából a teremtés koronája, ha ennek nem csak a hasznát, hanem a felelősségét is átérezzük

– hívta fel a figyelmet az érsek, hozzátéve, hogy ránk van bízva ez a teremtett világ.

Isten szándéka, hogy jól érezzük magunkat ebben a világban – fogalmazott Ternyák Csaba, aki a diákokkal közösen ültette el a facsemetéket, majd el is magyarázta, hogyan kell szakszerűen végigcsinálni az ültetést, hozzáértően beszélt az iszapolás technikájáról. A főpásztor a tanulókat is arra kérte, hogy szüleikkel ültessenek el egy-egy fát a saját kertjükben, hiszen az éltető oxigénre mindannyiunknak szükségünk van.

A Szentatya is arra kér minket, hogy óvjuk a Földet

– hangsúlyozta Balog Gyula plébános.

Karácsond büszke lehet arra, hogy az elmúlt években már számos fát ültettek, amely folyamathoz most a teremtésvédelmi nap akciója is csatlakozik – mondta el a település polgármestere. Földi Csaba úgy fogalmazott, hogy a fák fontos és kiemelkedő szerepet töltenek be mindannyiunk életében. Legtöbbször talán nem figyelünk erre, de ha egy erdőben vagy akár egy parkban sétálunk, érezzük annak a békés hangulatát.

Nyugalmat árasztanak a fák.

A faültetésen jelen volt Szabó Zsolt, Hatvan és térsége országgyűlési képviselője, aki szólt arról, hogy bár a diákok itt a teremtést ünneplik, nem is messze, a szomszédunkban van olyan ország, ahol rombolás zajlik.

Ha valaki gyümölcsfát ültet, azzal hosszú távú pozitív példát ad;

egy Földünk van, boldogsággal tele kellene továbbadnunk a következő generációnak

– fogalmazott Szabó Zsolt.

A karácsondi plébánia udvarán, a faültetésen jelen voltak mások mellett Barta Márton és Thiago Costa káplán atyák is.

Az akcióval kifejezték, hogy a csökkenő szorítású pandémiát követően, a közelünkben pusztító háború mellett és ellenére, „aki fát ültet, bízik a holnapban, hisz a megmaradásban”.

Forrás: Egri Főegyházmegye



Fotó: Szent István Televízió/Federics Róbert



Magyar Kurír