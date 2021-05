Dieudonné Nzapalainga bíboros: A szíveket kell lefegyverezni

„Változásra számítunk a Közép-afrikai Köztársaságban. A fegyveres lázadók, akik behatoltak a városokba, már elhagyták őket, és visszahúzódtak az erdőkbe. Még meglátjuk, hogy ez csak átmeneti vagy valódi béke-e. Ami fontos, hogy most tudatosság érezhető a lakosság részéről. Döntő fontosságú, hogy a békét megérezzék az emberek, és így le lehessen fegyverezni, le lehessen szerelni a szíveket. Nemcsak a lázadóknak, hanem az egész társadalomnak egyensúlyba kell kerülnie, és megtalálni a béke felé vezető utat” – fogalmazott Bangui érseke a Fides hírügynökségnek adott interjúban. Dieudonné Nzapalainga úgy látja, remélni lehet országa jövőjét illetően, annak ellenére, hogy hónapok óta fegyveres konfliktus zajlik, és a lakosság tízezrei menekültek a szomszédos országokba.

„Sok ember számára most viszonylagos nyugalom van. Ugyanakkor többségük elveszítette az otthonát, a vagyonát, sokan a családjukat vagy barátaikat is. A tömeges bűncselekmények száma csökken, és így talán remélhetünk a jobb jövőben. Bizonyosak azonban nem lehetünk, mert a lázadók továbbra is léteznek, és felfegyverkezve táboroznak a városok környékén.

A jelen időszakot arra kell felhasználni, hogy megteremtsük a kiengesztelődés feltételeit a társadalomban. Meg kell próbálnunk kitalálni, hogyan tudjuk fokozatosan integrálni őket [a lázadókat] a társadalom szövetébe, hogy visszatérjenek a rendes munkához, és egyszer és mindenkorra megfeledkezzenek a fegyverekről.

Enélkül a változás nélkül nehéz lesz elérni a békét. Fontos, hogy a szívünkből szóljunk, az ország javát szem előtt tartva, hogy mindenki túl tudjon lépni a saját érdekein, és a közjót helyezze a középpontba.”

A Közép-afrikai Köztársaság helyzetét megvitatták a Nagy-Tavak Régió Nemzetközi Konferenciájának (ICIRGL) második csúcstalálkozóján is, amelyet nemrég Angolában tartottak. Ezt a kezdeményezést és a lázadók azzal egyidejű visszahúzódását a városokból a béke felé haladás jelének tartják.

„Remélem, őszinte szándékokról van szó – folytatta Bangui érseke –, és valóban békére vágynak az érintettek, mert az országnak stabilitásra lenne szüksége. A kormány Oroszországtól és Ruandától kapott segítséget a lázadók elleni harchoz. Jelenleg az ország területének legalább 75 százaléka állami ellenőrzés alatt áll. Most szembe kell néznünk azzal a társadalmi tragédiával, amelyet a lakosság él át, és radikális változásra bátorítani. A változásnak a szívből kell jönnie, mert nem elegendő pusztán az, ha nincs fegyverünk:

a békés szív biztosabban vezet oda, hogy többé nem is veszünk kézbe fegyvert…”

A bíboros felidézte a decemberi, illetve a márciusi választások keltette feszültséget. Faustin Touadera elnököt, jegyezte meg a főpásztor, elsősorban azért választották újra, mert az emberek békét és stabilitást szeretnének. „Azt javasoljuk, a következő adminisztráció kompetens emberekből álljon” – mondta a bíboros. Az Egyház mindig is fontos szerepet játszott a békefolyamatokban; elsősorban a muszlimokkal való párbeszédről van szó, mert ez az, ami körül egy új közép-afrikai társadalom építése forog: „Az Egyház segít valamennyi gyermekének, és előmozdítja az emberi élet védelmét; minden tőle telhetőt megtesz, hogy azok, akik a háború mellett állnak, és azok, akik kívülről jönnek hozzánk, azzal a szándékkal, hogy kárt okozzanak, változzanak meg szívük mélyéből. A megoldás nem lehet pusztán katonai, és szükség van a nemzetközi közösség segítségére is a mediáció és a támogatás terén. Mindig dialógusra törekszünk. Eközben, április vége felé az elnök tárgyalásokat kezdeményezett, és az Egyház részvételét is kérte; ebben a plébániák és mozgalmak is közreműködnek majd.”

Múlt decemberben, 63 évesen szívinfarktusban elhunyt Omar (Oumar) Kobine Lamaya imám, a Közép-afrikai Köztársaság iszlám főtanácsának elnöke, a bíboros jó barátja. Közép-Afrika legnehezebb éveiben ők ketten főszerepet játszottak a béke és kölcsönös elfogadás gesztusaival, ami a valódi testvériség jelképévé tette őket az országban és az egész világon; a valódi párbeszéd jelei voltak, amely nem korlátozódik az elméletre.

Dieudonné Nzapalainga bíboros elmondta: „van az élet dialógusa, amely rendkívül fontos. Nemrég meglátogattam az új imámot és az iszlám közösség felelőseit és vezetőit a Ramadán kezdete alkalmából, vittünk nekik élelmiszereket. Azt gondolom, a két közösség közötti párbeszéd megváltoztatta a társadalmunk mentalitását: már nincsenek olyan negyedek, ahol kizárólag muszlimok vagy kizárólag keresztények élnének. Amikor a lázadók elfoglalták Bangassou és Boua városát, az imám, jómagam és egy protestáns lelkipásztor odamentünk, és elmondtuk: az emberi élet a legfontosabb, és fontos, hogy tiszteletben tartsuk annak szentségét. Ez pozitívan hatott, mert a lázadók látták, érzékelték, hogy Isten emberei elmentek hozzájuk. Hét kilométert gyalogoltunk be az erdőbe, és közvetlenül nekik mondtuk el, hogy vissza kell venni az erőszakból”.

