Díjjal ismerték el a Pannonhalmi Bencés Gimnázium ápolóját

Gyerekorvosnak készült, végül az ápolói munkában teljesedett ki – meséli Farsang Kriszti. Már gyerekkorában közel került az egészségügyhöz. Asztmásként sokszor találkozott ugyanis orvosokkal, volt, hogy az egész nyarat szanatóriumban töltötte. Már ekkor vonzotta a gyógyító szakma, ami később a hivatása lett.

1984-ben kezdett el egészségügyi területen dolgozni. Volt ápoló a sebészeten, a belgyógyászaton, az intenzív és szubintenzív osztályon, és asszisztens háziorvos mellett. 2018-ban pedig a gimnáziumba jelentkezett ápolónak, ahová fel is vették: „Pannonhalma számomra mindig is egy mitikus hely volt, és hálás vagyok, hogy ide jöhettem dolgozni. Először furcsa volt, mert korábban főleg felnőttek ellátásában vettem részt, de hamar megtaláltam a hangot a fiúkkal. Szerintem tíz évet fiatalodok közöttük” – meséli.

Kriszti nagyon jó diagnoszta – mondja Balog Judit csecsemő- és gyermekgyógyász, a gimnázium iskolaorvosa, háziorvos. Ő terjesztette fel a díjra Krisztit. – Gondoskodó odafigyelésének és szakmai hozzáértésének köszönhető, hogy több vakbélgyulladást is még időben kiszűrt. Az elsőt rögtön a covid után. Alighogy beköltöztek a fiúk, egyikük hasfájásra panaszkodott. Először még semmi komoly bajra nem gondoltak. Néhány órával később azonban, amikor az ápoló megkérte a diák osztálytársait, hogy küldjék le hozzá, hogy újra megvizsgálja, kiderült, súlyosbodtak tünetei. Olyannyira fájt a hasa, hogy nem tudott lemenni az orvosi szobába. Kriszti nővér pedig azonnal tudta, hogy cselekedni kell. A fiút végül Pesten megműtötték, és kivették a vakbelét. „Nagyon jó érzés volt, hogy időben tudtam segíteni. Ilyenkor ugyanis a gyors felismerés életet menthet.”

Néhány hónappal ezelőtt pedig egy súlyos cukorbetegséget szűrt ki. Már épp hazafelé indult volna 12 órás műszakja után, amikor az egyik gimnazista bekopogott hozzá. Mikor tüneteit elmondta, azonnal ellenőrizte a vércukorszintjét, ami olyan magas volt, hogy nem mérte a készülék. Egyből mentőt hívott. „A diák azóta hála Istennek már újra itt van, biztonságban.”

Nemcsak a diákok egészségével, hanem a lelkükkel is törődik Kriszti nővér. Akik csak egy kis anyai törődésre vágynak, őket is nyitott ajtóval várja. „Nagyon megható, amikor elhívnak a ballagásukra, a bankettjükre. A visszalátogató öregdiákok is sokszor felkeresnek.” Több száz diák fordult meg nála az elmúlt években, és mint mondja, karácsonyra már az újak nevét is mindig tudja.

Mindezek miatt javasolta a doktornő, hogy idén őt is kitüntesse a Magyar Orvosi Kamara Győr-Moson-Sopron Megyei Területi Szervezete a díjjal. Az elismerést 2019-ben hozták létre. A kitüntetésre azok az orvosok terjeszthetik fel kollégáikat, akik a kamara tagjai. A díjat minden évben azoknak a szakdolgozóknak ítélik oda, akik több évtizedes tapasztalatukkal segítik az orvosokat, és szakmai, emberi hozzáállásuk, munkájuk példamutató. Molnár Gyula, a területi szervezet titkára szerint fontos, hogy a szakdolgozók is „reflektorfénybe” kerüljenek, és a díj jelképesen mindegyiküknek szól. „Nélkülük mi, orvosok, még csak félkarú óriások sem lennénk.”

A „Tisztelet a Szakdolgozó Kollégáknak” kitüntetést Kriszti a Pannonhalmi Főapátságban vehette át Molnár Gyulától. A családias hangulatú díjátadón Jurinka Szilveszter szerzetes atya, Balog Judit doktornő és Csertán Károly, a gimnázium kollégiumi igazgatóhelyettese vett részt.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

Magyar Kurír