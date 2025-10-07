Diplomaátadás és Fehérváry Örs Jákó OSB rektori beiktatása a római Szent Anzelm Pápai Egyetemen

Az ünnepségen részt vett többek között Erdő Péter bíboros, prímás, esztergom-budapesti érsek; Németh Gábor, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia titkára és Törő András, a római Pápai Magyar Intézet rektora, Hortobágyi Cirill OSB pannonhalmi főapát valamint számos hallgató, oktató és meghívott vendég.

A Szentlélek tiszteletére mondott ünnepélyes vesperás – amelyet a bazilikában Jeremias Schröder OSB nagykancellár és prímás apát vezetett –, valamint az új rektor hitvallása és hűségesküje után a szertartás a Szent Anzelm-kolostor kerengőjében folytatódott.

Két fiatal zenész, Stefania Scalzi (fuvola) és Kiro Camilletti (zongora) játéka színesítette az ünnepséget, még örömtelibbé téve a légkört.

A rektori beszédet követően átadták a diplomákat a világ különböző részeiről érkezett hallgatóknak. Nevükben a nemrég doktori fokozatot szerzett Dom Anselm Demattio OSB szerzetes mondott köszönetet.

Az ünnepség zárásaként a jelenlévők a Schola Cantorum vezetésével közösen elénekelték a Szent Anzelm-himnuszt.

Forrás és fotó: Szent Anzelm Pápai Egyetem és Facebook-oldala; Németh Gábor

Magyar Kurír

