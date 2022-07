Diplomaátadó ünnepség a Pázmány ITK-n

A friss diplomások közül tizennyolcan az alapképzésüket zárták mérnökinformatikus vagy molekuláris bionika mérnöki szakon, huszonegyen mesterképzésen végeztek mérnökinformatikus, infobionikai mérnöki vagy orvosi biotechnológia szakon, és most vehette át oklevelét a biológiai adatelemző szakirányú továbbképzésen végzett első hallgató is. Az ünnepséget a személyesen jelen levő vendégek mellett az élő közvetítésen keresztül is sokan követték.

Ünnepi beszédében a rektor és a dékán is a további szellemi, lelki fejlődést és az élethosszig való tanulást (lifelong learning) hangsúlyozta. Kuminetz Géza megjegyezte, hogy a mesterséges intelligencia fejlesztése mellett nagyon fontos az emberi természetes intelligencia integrált fejlesztése, vagyis az érett személyiségre törekvés, hiszen ennek a nevelő és önnevelő munkának a gyümölcse az Isten képmásává tett/lett ember. A rektor beszélt a holisztikus intelligencia (5Q) elemeiről: az intelligenciahányados (IQ), az érzelmi intelligencia (EQ), az úgynevezett politikai intelligencia (PQ), a rezilienciahányados (RQ) és a morális intelligencia (MQ) fontosságáról is.

Iván Kristóf a szakmai fejlődéssel kapcsolatban megemlítette az informatika és a biológia határán az utóbbi húsz évben történt ugrásszerű fejlődés egyes mérföldköveit, amelyek további eszközöknek és szolgáltatásoknak adnak lehetőséget, utat nyitva az ITK-n is izgalmas kutatások és fejlesztések felé az orvosi rehabilitációs eszközök területén. A dékán kiemelte, hogy az informatikai, biotechnológiai és orvosi technológiai területeken sok volt Pázmány ITK-s hallgató van jelen az akadémiai szféra, a cégek és a startupok szereplői közt. Iván Kristóf kiemelte azt is, hogy az ITK végzett hallgatói közül mindenkinek könnyű elhelyezkedni, hiszen az informatikai, a biotech és medtech területeken sok kutatási, fejlesztési és gyártási feladat van, és sok volt Pázmány ITK-ssal találkozhatunk mind itthon, mind külföldön.

A hallgatók a búcsúzó és búcsúztató beszédekben köszönetet mondtak az oktatóknak, a tanulmányi osztály munkatársainak, és kiemelték az ITK-s közösség fontosságát. A diplomák átvételét követően a végzősök együtt mondták el a mérnöki eskü szövegét, majd közös fotóval örökítették meg életüknek ezt a jelentős állomását.

Forrás és fotó: Pázmány Péter Katolikus Egyetem ITK

Magyar Kurír