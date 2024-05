Domokos Pál Péter gyermekkórus-vándortalálkozó Gyergyócsomafalván

Domokos Pál Péter hozta létre az Ezer Székely Leány találkozót, a népviseletet divatossá tette, és arra ösztökélte a zenetanárokat, kórusvezetőket, hogy szervezzenek találkozót. Biztatására 1981-ben Petres Lajos Ditróban szervezett találkozót, majd 1991-ben, amikor Pál Ibolyával személyesen találkozott, lelkére kötötte a folytatást. Így lett 1992-ben Gyergyószentmiklóson, majd Remetén, Ditróban, Alfaluban, Csomafalván, Újfaluban és Szárhegyen találkozó a gyermekkórusoknak, melynek sorozatát csak a koronavírus tudta megtörni. Most Csomafalván a 35. alkalommal került sor az eseményre. A kétszáz énekes többsége népviseletben lépett fel a község templomában és nyitányként közösen énekelték: „Eljöttünk mind, zengjen az ének!”

„Nem vagyunk elpogányosodva, ha ti a templomban akartok énekelni, ünnepelni” – fogalmazott Bartos Károly plébános, biztatva a fellépőket: „A jó Isten megáldott ezzel a gyönyörű hanggal, tehát küldetésetek van!”

„A zene Isten parányi emlékeztetője arra, hogy nem az ember az egyetlen csoda ezen a világon” – mondta köszöntőjében Korpos Levente csomafalvi iskolaigazgató. A község polgármestere, Márton László Szilárd pedig kísérletre hívta a közönséget: próbáljanak meg egy szál füvet kettészakítani, és próbálják meg ugyanezt egy maréknyi fűvel. A kévét nehezebb eltépni; a közös éneklés a marék fű.

A gyergyószéki településekről érkezett kórusok sorban örvendeztették meg a hallgatóságot; teljesítették küldetésüket. Énekeltek népdalokat, feldolgozásokat, szólt angolul is az ének, de egész frissen megjelent magyar alkotásból is hallhattak részletet a jelenlévők. A múltat őrizték, a jelent élték – van kórusvezető, aki ebben látja a kórusok fennmaradásának zálogát, mert a kórusvezetőkre bízta Domokos Pál Péter a találkozásokat. Csiki Tibor, a csomafalvi főszervező a gyergyóújfalviaknak adta át a stafétát. Oda vándorol a zászló is, amelyen 1935-től kezdve hímezve található a 35 találkozó.

Szöveg: Balázs Katalin

Forrás és fotó: romkat.ro

Magyar Kurír