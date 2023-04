Dražen Kutleša koadjutor érseket nevezte ki Ferenc pápa Zágráb új érsekévé

A 74 éves Josip Bozanić bíboros érsek egészségügyi okok miatt vonul vissza. Ezt már előre jelezte februári üzenetében, amelyben köszönetet mondott Ferenc pápának, amiért elfogadta kérését a zágrábi koadjutor érsek kinevezésére, aki reménye szerint hamarosan követheti őt a főegyházmegye élén.

A zágrábi főegyházmegye honlapján a következő sajtóközlemény jelent meg ennek kapcsán: „Ma, 2023. április 15-én Ferenc pápa elfogadta Josip Bozanić bíboros lemondását, és Dražen Kutleša lett a zágrábi érsek. Dražen Kutlešát Ferenc pápa 2023. február 14-én nevezte ki Zágráb koadjutor érsekévé, utódlási joggal.”

A kinevezés kapcsán Josip Bozanić bíboros így nyilatkozott: „Rossz egészségi állapotom miatt nagyon kívánom, hogy az új érsek, akit most koadjutorként kaptunk, mihamarabb teljes felelősséggel vállalja a zágrábi szentegyház vezetését. Figyelembe véve ezt a kinevezést és a horvátországi egyház mostani új körülményeit, amelyekben a Horvát Püspöki Konferencia elnöke a koadjutor érsek, az Egyház iránti szeretetem művének tekintettem, hogy a Szentatyát kérjem lemondásom mielőbbi elfogadására. Köszönetet mondok most ezért Ferenc pápának, aki a mai napon elfogadta kérésemet a zágrábi metropolita érseki tisztségéről való lemondásomról, és így a pápa rendelete értelmében Dražen Kutleša lett az új zágrábi érsek. Jelenleg ő Zágráb 77. püspöke, egyúttal a 9. metropolita érseke Zágráb ősi székesegyházának. A zágrábi főegyházmegye második szinódusának nyilatkozata és határozata új időszakot nyit meg, amely – ahogy az a múltban is rendszeresen megtörtént – nemcsak az Egyházban, hanem a társadalmi életben is nyomot hagy.”

Josip Bozanić leköszönőlevele egyúttal arról is tájékoztat, hogy a zágrábi érsek liturgikus szolgálatának kezdete Boldog Alojzij Stepinac bíboros liturgikus ünnepén lesz árpilis 29-én, a 10 órakor kezdődő szentmise keretében a zágrábi székesegyházban.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News

