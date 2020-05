Duplájára emelkedik a vidéki lelkipásztorok jövedelemkiegészítő támogatása

Mint azt Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta, a járvány idején sokat beszéltek az egészségügyi és a gazdasági helyzetről, a lelki vonatkozásokról viszont ritkábban esett szó. A kormányzat most azokat az egyházközségeket szeretné segíteni, melyeket ez a rendkívüli két hónap a leginkább érintett.

„Ha nagy a baj, a lelki segítség legalább annyira fontos, mint az anyagi, ezért gondoltunk arra, hogy az egyházakat is segíteni fogjuk” – emelte ki Balog Zoltán miniszterelnöki biztos. A helyi egyházközségek általában önfenntartók, ám ott, ahol szükséges – elsősorban vidéken –, a lelkészek, papok és rabbik jövedelemkiegészítő támogatást is kapnak. Ezt a támogatást duplázza meg a kormányzat két ütemben. Június 1-jétől hatvan százalékkal, január 1-jétől pedig újabb negyven százalékkal emelkedik a kistelepülések lelkipásztorainak jövedelempótléka. Ez tizenegy egyház esetében idén összesen plusz 1,6 milliárd forint, jövőre pedig mintegy 1 milliárd forint lesz. Mintegy 4 ezer nehezebb helyzetben szolgáló lelkipásztor jövedelme fog így megemelkedni. Várhatóan később azokat a lelkészeket is támogatni fogják, akik olyan helyen kezdenek működni, ahol eddig nem volt biztosított a lelkipásztori ellátás.

Soltész Miklós államtitkár hangsúlyozta, hogy az elmúlt tíz évben több mint százhúsz templom épült, több száz pedig megújult. Ez a tendencia ellentétes azzal, ami Nyugat-Európában tapasztalható, ahol a szakrális helyeket sorra alakítják át más tevékenységek számára. A trianoni szerződés századik évfordulóján elmondható, hogy a nemzet talpon maradásához az egyházak is nagymértékben hozzájárultak. A tervek szerint 2021-re mintegy 2800 külhoni lelkész támogatását is kétszeresére emelnék. Ez a lépés a határon túli magyarság megerősítésében is nagy szerepet játszhat.

Fotó: Lambert Attila

Baranyai Béla/Magyar Kurír