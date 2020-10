Dzsudzsák Balázs ajándéka a nyírlugosi görögkatolikus általános iskolának

Dzsudzsák Balázs tizenkét év után újra Debrecenben játszik. A külföldi futballklubokban (PSV Eindhoven – Hollandia, Anzsi Mahacskala, Dinamo Moszkva – Oroszország, Bursaspor – Törökország, al-Vahda, al-Ittihad, al-Ain – Egyesült Arab Emírségek) eltöltött több mint egy évtized után 2020 szeptemberében hazatért; jelenleg a Debreceni VSC játékosa.

Nyírlugosra, ahol felnőtt, ajándékot is vitt: a Szent Péter és Pál Görögkatolikus Általános Iskolának négyszázezer forint értékű, korszerű testhőkamerát adományozott.

Az iskolában, ahol a focista édesanyja is tanít, már a kötelezően előírt időpont előtt két héttel elkezdték mérni a diákok testhőmérsékletét. A most kapott eszközzel zökkenőmentesebb lesz a járványügyi helyzetben előírt mérés, és így gyorsabban be tudnak menni a tanulók és a pedagógusok az épületbe a reggeli sietségben.

