Dzsudzsák Balázs kezdőrúgásával avatták fel a debreceni Szent László Gimnázium új sportpályáját

Összesen 960 négyzetméternyi felületen röplabdázhatnak, kézilabdázhatnak, kosárlabdázhatnak, teniszezhetnek és tollaslabdázhatnak az iskola diákjai. A pálya alkalmas iskolai rendezvények megtartására is.

A játékfelület különlegessége, hogy egy alumínium vázszerkezetes sátor került a burkolat fölé, amelynek köszönhetően egész évben használható az időjárási körülményektől függetlenül. A sátorban egy 198 fő fogadására alkalmas acélszerkezetű lelátó is helyet kapott.

A létesítményt Kocsis Fülöp metropolita szentelte fel. A szertartáson Zakeus története hangzott el, az evangéliumi szakaszból a főpásztor azokat a sorokat részletezte most, ami Zakeus fára mászásáról szól; a gesztust ugyanis Jézus nagyon is értékelte.

„Sokan szerették volna látni Jézust, ezzel ma sem vagyunk másként, de nekünk ez nem adatik meg. A fára mászás a felfelé törekvés szimbóluma. Jézust látni olyan mélyről fakadó igényünk, minthogy szeretni akarunk és vágyunk arra, hogy minket is szeressen valaki. Az emberségünk jelenik meg ebben a vágyunkban” – mondta a metropolita, és azzal folytatta, hogy az iskola is fölfelé vezet mindnyájunkat. „Görögkatolikus intézményünk megmutathatja azt, hogy a jobbra törekvés mindenre kihat, így nem is volt kérdés, hogy támogatni kell a sportpálya megépítését.” A beruházást teljes egészében a fenntartó Hajdúdorogi Főegyházmegye finanszírozta.

Kocsis Fülöp felidézte: azért lett néhány éve Szent László az iskola neve, hogy személye igazi példa legyen az itt tanulóknak. Azok a szentek, akik nagyon tudnak szeretni, nem törődve az őket gyűlölőkkel sem. Lovagkirályként úgy állt helyt, hogy végig megmutatkozott szentsége. „Szent László tanít minket szeretni és harcosnak lenni, amely szellemi és fizikai értelemben egyaránt megmutatkozhat. Úgyhogy legyen nagy küzdelmek helyszíne ez a sportcsarnok, ahol nem a másikat akarjuk leküzdeni, hanem magunkat, ami által följebb juthatunk” – zárta gondolatait a főpásztor.

Bánk Tibor igazgató elmondta: „ez a gyönyörű létesítmény sok segítséggel, emberi támogatással és munkával épülhetett meg. Az igazi köszönet a diákok öröme a közösségi és sportrendezvények megvalósulásakor lesz látható.”

Az eseményen részt vett Debrecen polgármestere is. Papp László elmondta, a város és az egyházak között évszázadokra visszanyúló kapcsolat van, amely Debrecen építésében folyamatosan megtestesül.

Az ünnepi beszédek sorát az iskola egyik tanulója, Spitzmüller Levente zárta. Diáktársai nevében is megköszönte a sportpályát.

A tanár–diák mérkőzést megelőzően bemutatót tartott László Gyula Guinness-rekorder labdazsonglőr, aki néhány percben kedvenc trükkjeiből hozott el párat a közönség számára. Ezt követően kezdődhetett az avató mérkőzés, amelynek kezdőrúgását a Loki kiválósága, Dzsudzsák Balázs végezte el. A remek hangulatú tanár–diák meccsbe Kocsis Fülöp metropolita is beszállt, s a tanárok oldalán igyekezett gólokat rúgni.

A fedett multifunkcionális sportpályát a 25 éve sportpályaépítéssel foglalkozó Globál Sport Kft. kivitelezte.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Szöveg: H. Varga Eszter

Fotó: Szabó Sándor

Magyar Kurír