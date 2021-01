E-mailek a pápa térdeplőjében – Judith Zoebelein, a Vatikán első webmestere emlékezik

1991-ben kerültem a Vatikánba, azért, hogy a számítógépekkel foglalkozzam. Ekkor jelentek meg az első gépek a vatikáni irodákban, és Rosalio Castillo Lara bíboros a koordinációval és egységes normák kidolgozásával bízott meg. 1994-ben aztán megjelent az internet, főként az e-mailek. Az egész csak kevés vatikáni munkatársat érdekelt. Köztük volt Joaquín Navarro-Valls szentszéki szóvivő. Gyakran eltöprengtünk azon, nem lenne-e nagyszerű, ha a Vatikán online is elérhető lenne. Navarro-Valls II. János Pálnak is mesélt a tervünkről, s hangsúlyozta, mennyire sokat tehetne az online jelenlét az evangelizálás terén. A pápa mindig nagyban gondolkodott, és most is azonnal igent mondott. 1995 karácsonyán már fel is tettük az első oldalunkat a világhálóra. Tényleg egyetlen oldal volt, egy kép, a pápa egyik beszéde. Aztán már gombamód szaporodtak a további oldalak.

A pápa kezdettől támogatott minket. Később az is megesett, hogy egy egész dokumentumot kizárólag online jelentetett meg: 2001-ben az óceániai szinódussal kapcsolatos apostoli buzdítását. Beteg volt, és nem tudott útra kelni. Ezért beszéltünk vele, megteremtettük a technikai feltételeket, és egyetlen gombnyomással elküldte a dokumentumot az óceániai püspököknek. Nagyon tetszett neki! Ő tényleg megértette, mennyire fontos, hogy felhasználjuk az Egyház javára a modern technikát.

Az első oldal tehát karácsonykor jelent meg, egy nappal azután, hogy kiderült, a pápa influenzás lett. Alig kerültünk ki a világhálóra, máris több ezer e-mail érkezett: az emberek elküldték a pápának a húslevesreceptjüket és más házi gyógymódjaikat, hátha meggyógyul tőlük.

Az egész nagyon megindító volt: a pápa mindig titokzatos, érinthetetlen, távoli ember volt, de az internet révén egyszer csak sokkal közelebbinek tűnt. Az emberek úgy írtak neki, mintha ott ülne a nappalijukban. Egyik pillanatról a másikra ötezer levél érkezett. A bíboros államtitkár először mindegyiket kinyomtatva a pápa kezébe akarta adni, de néhány hét elteltével azt kérte, hogy csak a sajátos ima- és egyéb szándékokat juttassuk el II. János Pálhoz. A többit CD-ken tároltuk.

Néhány levélre válaszolt is a Szentatya. Ráadásul a kápolnájában álló térdeplő közepén volt egy vájat, ahová elhelyeztek néhány sajátos imakérést, és a pápa ezek fölött imádkozott. Tudom, hogy néhány e-mailünk is eljutott a pápa térdeplőjébe.

Én ferences szerzetes vagyok. Rendünk karizmájához hozzátartozik a természet, a teremtés tisztelete. A technika is része a teremtésnek.

Sokan úgy vélik, hogy a technikának semmi köze a lelkiséghez. Én viszont ebben is felismerem Isten kezét: általunk, emberek által a technikát is Isten alkotta, és ezért a technikában is meg tudjuk találni Őt. Sok baj forrása, ha valamit kiveszünk Isten jelenlétéből. Az én küldetésem az volt, hogy rámutassak, Isten tervében a technikának is van helye.

Forrás és fotó: Vigilia Facebook-oldala

Magyar Kurír