Ebből a könyvből megismerheti a boldoggá avatás előtt álló Orosz Péter Pált

Vannak életek, amelyek szelíden, szinte észrevétlenül írják be magukat a történelembe, mégis olyan erővel hatnak, hogy évtizedek múltán is irányt mutatnak. Ilyen élet volt Orosz Péter Pálé, a görögkatolikus papé, aki hűséggel és alázattal állta ki a kommunista üldözések legkeményebb próbáit, és végül vértanúként pecsételte meg hivatását.

A könyv – Puskás László munkája – nemcsak életrajz. Inkább olyan, mint egy lelki zarándokút: végigkíséri az olvasót Orosz Péter gyermekkorától a papságon és püspöki szolgálaton át egészen mártíromságáig. Látjuk, hogyan válik a fiatal fiúból olyan lelkipásztor, aki titokban misézik, keresztel és esket, miközben minden pillanatban tudja: életével fizethet ezért.

A kötetet különösen értékessé teszik a mellékletek – korabeli iratok, KGB-jelentések, visszaemlékezések –, amelyek nemcsak dokumentálják a történteket, hanem megrendítő közelségbe hozzák a korszak légkörét. Olyan, mintha nemcsak olvasnánk, hanem bele is lépnénk a 20. század egyik legsötétebb fejezetébe.

Ez a könyv nem csupán a hívőknek szól. Mindenki számára tanúság arról, mit jelent embernek, kereszténynek, hűségesnek maradni a legnehezebb időkben is. Inspiráló történet a bátorságról, a kitartásról és arról a szeretetről, amelyet sem börtön, sem fenyegetés nem tudott kioltani.

Ez az életút egyszerre megrendít és felemel, nemcsak történelemmé válik, hanem hitből fakadó erő árad belőle.

A könyv megvásárolható a nyíregyházi Szent Miklós Kegytárgyboltban.

A könyvből részleteket olvas fel a Nyíregyházi Egyházmegye podcastcsatornáján Tamás László püspöki titkár.

Forrás: Nyíregyházi Egyházmegye

Fotó: P. Tóth Nóra/Nyíregyházi Egyházmegye

Magyar Kurír