Edward Daniang Daleng ágostonos szerzetes a Pápai Ház új régenshelyettese

Edward Daniang Daleng 1977. április 4-én született a nigériai Plateau államban. Első szerzetesi fogadalmát az Ágoston-rendben 2001. november 9-én tette le, ünnepélyes fogadalmát pedig 2004. november 13-án. 2005. szeptember 10-én szentelték pappá. 2012-ben erkölcstanból doktorált a római Pápai Szent Alfonz Akadémián (Alfonsiana).

XIV. Leó megválasztása után röviddel a vatikáni médiának adott interjújában Edward Daniang Daleng beszélt az új pápa és Afrika közötti különleges kötelékről. „Afrikát a szívén viseli – mondta a szerzetes. – Többször is meglátogatta minden afrikai missziónkat, és legalább tíz alkalommal járt hazámban, Nigériában. Például 2016-ban, amikor először ünnepeltük az időközi nagykáptalant.”

„Hogy mennyire szereti a hazámat – mesélte tovább a szerzetes –, elég csak arra gondolni, hogy a 46. születésnapján, szeptember 14-én lett generális, novemberben pedig már nálunk volt Nigériában. Egyetlen káptalant sem hagyott ki, mindig jelen volt.”

Forrás és fotó: Vatikáni Rádió

Magyar Kurír