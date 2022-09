Egészségügyi seregszemlét tartottak a Máltai Szeretetszolgálatnál

Tüdőszűrőbusz, gyermekszemészeti szűrőbusz, mozgó orvosi rendelővé alakított furgon, teherautóba épített mozgó egészségügyi központ, mentőautó és mobil tábori kórház sorakozott fel egymás mellett a logisztikai központban.

Nagy Ferenc, a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szakmai vezetője elmondta, hogy bár mindössze két önálló egészségügyi intézménye van a karitatív szervezetnek – a miskolci ápolási otthon és egy nemrég az államtól átvett krónikus pszichiátriai intézet –, a szociális területhez számos ponton kapcsolódik egészségügyi feladat is az idős, fogyatékkal élő és hajléktalan emberek ellátásában, illetve a vészhelyzetkezelésben is adódhatnak egészségügyi feladatok, ezért szentelnek egyre nagyobb figyelmet az egészségügyi fejlesztéseknek. „A Máltai Lovagrend ispotályos rend, ezért küldetésünk fontos része a betegek szolgálata. Az intézményekben végzett munka fokozatosan kiegészült a mobil egészségügyi egységekkel, amelyek a koronavírus-járvány idején még nagyobb szerepet kaptak. Egészségügyi szolgáltatóként a szeretetszolgálat telemedicina szolgáltatással részt vett az oltásban és szűrésben a felzárkózó településeken. A mai seregszemlén minden egészségügyi szolgáltatást összegyűjtöttünk, amellyel országosan foglalkozunk. 2018-ban kezdtük el az itt látható mobil szolgálatok fejlesztését, de a koronavírus-járvány miatt csak most tudjuk megmutatni a kollégáknak, hogy mi mindent tud a máltai szervezet, mekkora fejlődésen ment keresztül ez a lába a szeretetszolgálatnak.”

A Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szakmai vezetője azt hangsúlyozta, hogy azért vált a mobilitás a folyamatos fejlesztések legfőbb irányává, hogy olyan területekre, ahol nincs infrastruktúra vagy egészségügyi szakember, elvihessék a nehezen elérhető, de életmentő vagy életminőséget javító szolgáltatásokat. A Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szolgálataival naponta mintegy tízezer embert lát el, nagy részüket intézményi keretek közt, bentlakásos otthonokban, hajléktalan, fogyatékkal élő vagy idős emberek ellátásában, valamint a pszichiátriai gondozásban, a miskolci ápolási otthonban, és a mobil egészségügyi szolgálatok révén.

„Az egészségügyi ellátás nem újkeletű a szeretetszolgálatnál. Gyakorlatilag egyidős a szervezettel” – ezt már a szakmai nap szervezője, Brahó Zsuzsanna, a karitatív szervezet miskolci ápolási otthonának és a szervezet egészségügyi munkacsoportjának vezetője tette hozzá. „1991-ben megalakult a pécsi járóbeteg szakellátás, majd ugyanabban az évben megalakult a Máltai Mentőszolgálat, mely azóta is egyedülálló módon önkéntesekkel működik. Később megnyíltak a rászoruló és hajléktalan embereket ellátó 24 órás egészségügyi centrumok Budapesten, Szegeden, Veszprémben, és létrejött – az országban elsőként – a miskolci ápolási otthon, mely azóta is krónikus fekvőbetegellátó egészségügyi intézményként működik. Lett a fővárosban mozgó orvosi rendelő, 1997-ben pedig elindult az ország első tüdőszűrőbusza, ami tulajdonképpen egy röntgennel felszerelt és speciálisan átalakított Ikarusz busz volt. Mindezek a tevékenységek az évek során bővültek, átalakultak, megerősödtek, az elmúlt években pedig ismét ugrásszerűen fejlődött a Máltai Szeretetszolgálat egészségügyi szolgálata”.

A felsorakozott járművek között volt rendelőnek kialakított furgon, tüdőszűrőként és sokrétű vizsgálóként speciálisan felépített teherautó, egészségügyi célra átalakított régebbi és újabb típusú busz. A huszonöt éves mozgó tüdőszűrő állomás szemléletét követik a Máltai Szeretetszolgálat utóbbi években úttörőnek számító mobil egészségügyi szűrőprogramjai: ha a beteg nem tud eljutni a szűrésre, akkor a szűrést kell elvinni hozzá. „A megérkezéstől számítva maximum tíz percen belül üzemképes az orvosi rendelő. Lerögzítjük az autót, ha nincs helyben, akkor internetet és áramot is tudunk biztosítani a rendelésnek, az aggregátornak és a szélessávú vevőnek köszönhetően” – magyarázta a 7,5 tonnás teherautóba épített mozgó egészségügyi központ működését Nagy Ferenc szakmai vezető.

A buszok sorában állt a 2019-ben átadott gyermekszemészeti szűrőbusz, melyen gyermekszemészeti szűrésekre specializálódott oprometrista szakember és asszisztensek érkeznek a Felzárkózó Települések program helyszíneire.

„A szakképzett csapat ezt a sátrat tíz perc alatt állítja fel és a bepakolással együtt akár húsz perc alatt megkezdődhet az ellátás a mobil tábori kórházban” – magyarázta a felfújható sátorban elhelyezett kórházi ágyak között Szabján Imre csoportvezető a Máltai Szeretetszolgálat vészhelyzetkezelési munkacsoportjának katasztrófahelyszíneken felállítható mozgó egészségügyi központjának működését. A sátor nem csupán könnyen felállítható, de fűthető is, összeköthető további egységekkel, és életmentéshez, elsősegélynyújtáshoz szükséges eszközökkel van felszerelve. „A csapatunkban nagyon sokan egészségügyi szakemberek, így a tábori kórház felállítása után azonnal megkezdhetjük az ellátást is.”

Az egészségügyi szolgálatok sorából nem maradhatott ki a Máltai Mentőszolgálat sem, mely 1991 óta az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt működik. Három évtizede a Máltai Mentőszolgálat mindig a legmagasabb felszereltségű mentőautóval vonul. A máltai mentő alapítása óta több mint száztízezer beteget látott el, fedélzetén mintegy 500 önkéntes vállalt szolgálatot.

A teljes cikket ITT olvashatják.

Forrás és fotó: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

Magyar Kurír