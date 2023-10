Égi ajándék a Szent Szűz közbenjárására Istentől – Nagyszülők megáldása Alsószentivánon

A főpásztor az ünnepen a bűnbánat és az imádság erejéről beszélt, amelyben megújul az életünk, megszületik bennünk a remény, hogy Isten országa megvalósul köztünk.

A szentmise elején Helter István plébános köszöntő szavai után ajándékot adtak át a főpásztornak a Fatimai Boldogasszony Általános Iskola tanulói. Az alsósok verseket szavaltak a nagyszülők tiszteletére, majd egy-egy szál virágot is elhelyeztek a Szűzanya szobra előtt.

Nagy számban érkeztek zarándokok a Székesfehérvári Egyházmegye és az ország határain túlról is, akik személyes élményeik miatt is kötődnek a Fatimai Szűzanyához, a kegyhelyhez, és fontosnak tartják, hogy nagyszülőként püspöki áldásban részesüljenek.

Mórocz Tamás kanonok, bodajki plébános a nagyszülők tiszteletéről tett tanúságot, méltatva élettapasztalatukat, mélységes istentiszteletüket. A fiatalokban ott van az erő, a tenni akarás, az idősekben pedig ott van a bölcsesség, amivel a legtöbbet segíthetnek családjaiknak, hiszen a fiatalokból ez a gazdag életút során kialakuló, a megélt évtizedek bölcsessége még hiányzik – mondta.

„A nagyszülőkre igen nagy szükségünk van. Jó lenne őket többször meghallgatni, odaülni melléjük, és kérni, hogy meséljenek, melyek azok a családi hagyományok, azok az értékek, amelyek mellett az életüket élték, gazdagabbak tudtak lenni lelki értelemben. Ebben erősödjünk meg és éljük meg: Isten úgy alkotott meg minket, hogy kiegészítsük egymás életét és megéljük a nagycsalád szépségét.”

Spányi Antal püspök szentbeszédében megemlékezett a portugáliai jelenésekről, amikor 1917. október 13-án a Szűzanya megjelent három pásztorgyereknek. A 20. század drámai és véres eseményei előtt, három titkot bízott rájuk, amelyek mára eljutottak az egész világ minden részére.

A főpásztor beszélt Máriáról mint minden ember anyjáról és hathatós közbenjáróról. Kiemelte a bűnbánat fontosságát, amelyre Fatimában nagy hangsúlyt fektetett a Szűzanya.

„Az első világháború sötét időszakában a nyitott szívű fatimai gyermekeknek megjelent a Szűzanya. Most is háború pusztít, s a békekötés szándéka helyett jelenleg a pusztítás erősödését látjuk – mondta a székesfehérvári megyéspüspök. – Mária rábízta a titkokat az ártatlan gyermekekre, hogy imádkozzanak és engeszteljenek. Példájukat sokan követték, engesztelő imádságba kezdtek világszerte, hogy véget érjen a világháború.”

A főpásztor a rendszeres ima fontosságát is hangsúlyozta. Amikor a kereszt jegyében összejövünk egy szentmisén vagy zarándoklaton, nem mindegy, hogy kereszténynek csak nevezzük magunkat, vagy meg is tudjuk élni hitünket, amelynek fontos része az imádság – hangsúlyozta Spányi Antal. – A napi imák során mindig újra és újra erőt kaphatunk Istentől.

Ma is aggódunk a háború miatt, féltjük hazánkat s a kereszténység jövőjét. Mária utat mutat, és azt mondja: tartsatok bűnbánatot! Aki megbánja bűneit, az elnyeri Isten bocsánatát. Ezért is fontos a nagyszülőknek unokáik nevelése, a velük való törődés, a család összefogása, a példamutatás, de ugyanilyen fontos az értük való imádság is.

„Az ima hozzátartozik a keresztény emberhez. Imádkozni kell nemcsak magunkért, hanem másokért is. Fontos imádkozni magyar nemzetünkért, hazánkért is, és útmutatást kérni Istentől: Uram, mit tehetek családomért, nemzetemért, keresztény hitemért? Mit kell tennem a szegényekért, betegekért, rászorulókért, haldoklókért?

»Legyen nekem a te igéd szerint« – mondjuk Máriával együtt. Legyünk buzgók az imádságban, kövessük Mária példáját, aki elvezet bennünket Jézushoz.

Bármi is vár ránk a világban, ha együtt hordozzuk keresztünket Krisztussal, terhünk könnyebb lesz, lelkünk békéjét megkaphatjuk Istentől.

Legyünk Krisztus szeretetének tanúi a világban ma és életünk minden napján” – buzdította a híveket a megyéspüspök.

A szentmise végén Spányi Antal püspök megáldotta a nagyszülőket, akik Szűz Mária oltalmába bízták családjaikat, és imádságban kérték rájuk az Úr áldását.

Az áldás után a hívek a főpásztor vezetésével körmenettel kerülték meg a kegytemplomot a Fatimai Szűz szobrával. Elénekelték a fatimai himnuszt és más, Máriát dicsérő énekeket.

„Égi ajándék, amit itt Alsószentivánon a Szent Szűz közbenjárására Istentől kapunk. Vigyük haza annak az üzenetét, hogy Mária mindnyájunkat gyermekévé fogadott, ezért anyaként törődik velünk, meghallgatja kéréseinket” – zárta a búcsúünnepet a székesfehérvári megyéspüspök.

Forrás: Székesfehérvári Egyházmegye / Berta Kata

Fotó: Kiss Attila

