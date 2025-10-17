Egy beteg gyermek megsegítésére szervezett sikerest gyűjtést a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász

Hazai – 2025. október 17., péntek | 13:30
A gyűjtés célja az volt, hogy hozzájáruljanak egy ritka betegséggel küzdő kisgyerek külföldi gyógykezeléséhez, melyre itthon már nem volt lehetőség. A Veszprémi Főegyházmegyei Karitász örömmel és hálával osztja meg a hírt, hogy az összegyűlt adomány fedezte az orvosi beavatkozás költségeit, és a műtét sikeresen lezajlott. A gyermek állapota folyamatosan javul.

Az összegyűlt adomány a rehabilitáció költségeit is fedezi. A család elmondása szerint a kislány újra talpra tudott állni, és reményteljesen halad a gyógyulás útján.

„Ez az örömhír mindannyiunk közös ajándéka a szeretet és az együttérzés gyümölcse – szerepel a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász közleményében. – Nagyon köszönjük mindazoknak, akik anyagi támogatással, imával vagy bátorító szóval mellé álltak ennek a családnak. Isten áldása kísérje mindnyájuk jóságát.”

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír

