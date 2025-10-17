Egy beteg gyermek megsegítésére szervezett sikerest gyűjtést a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász

Az összegyűlt adomány a rehabilitáció költségeit is fedezi. A család elmondása szerint a kislány újra talpra tudott állni, és reményteljesen halad a gyógyulás útján.

„Ez az örömhír mindannyiunk közös ajándéka a szeretet és az együttérzés gyümölcse – szerepel a Veszprémi Főegyházmegyei Karitász közleményében. – Nagyon köszönjük mindazoknak, akik anyagi támogatással, imával vagy bátorító szóval mellé álltak ennek a családnak. Isten áldása kísérje mindnyájuk jóságát.”

Forrás és fotó: Veszprémi Főegyházmegye

Magyar Kurír