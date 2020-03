Egy brooklyni lelkipásztor az első amerikai katolikus pap áldozata a járványnak

Március 24-én vált köztudottá, hogy a Brooklyn egyházmegyéhez tartozó Szent Brigitta plébánia lelkipásztora, Ortiz atya kórházba került és megfigyelés alatt áll, és a hívek imáit kérték gyógyulásáért. Akkor még remélték, hogy meggyógyul, ám március 27-én a plébánia Facebook-oldalán már elhunytát adták hírül.

A Mexikóvárosban született pap a neokatekumenális út tagja lett 18 évesen, ott érezte meg a papságra szóló meghívást. Newarkban szentelték pappá 2004-ben, plébániai megbízást kapott, és folytatta munkáját a neokatekumenális közösség keretében is New Jersey-ben és New Yorkban. 2019 óta volt a Szent Brigitta-plébánia papja. Tevékenységei közé tartozott a spanyol anyanyelvű és származású hívek pasztorációja is.

Ő az első amerikai pap áldozata a vírusnak, korábban egy állandó diakónus, John-Sebastian Laird-Hammond OFM halt meg a fertőzés következtében március 20-án. Az Egyesült Államokban eddig több mint 100 ezer ember tesztje lett pozitív, és több mint 1700-an hunytak el a koronavírus-fertőzés következtében. New York államban, amely az USA-ban a fertőzés központja, immár 600-an haltak meg a járvány következtében.



Fordította: Bodó Márta/Romkat.ro

Forrás és fotó: CNA

Magyar Kurír