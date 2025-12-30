Egy év, ötvenkét templom, egy üzenet – Debrecenben zárult a Szentháromság-ikon zarándokútja

Hazai – 2025. december 30., kedd | 10:16
44

December 20-án visszatért Debrecenbe a Szentháromság-ikon, amely a 2025-ös szentévhez kapcsolódva közel egy éven át járta az országot, és 51 templomban időzött. Egy héttel később, december 27-én pedig elindult utolsó útjára az ikon: útja utolsó, 52. állomásaként a Petőfi téri Szent István-kápolnában helyezték el.

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a Szentháromság-ikon debreceni visszatérésekor elmondott prédikációjában a jubileumi év lezárásáról, az idő jelentőségéről és a keresztény remény lényegéről beszélt. Rámutatott:

az ember időben él, és az időszakaszok tudatosítása segít elviselni a nehézségeket, értelmezni az élet eseményeit és célokat kijelölni.

A jubileumi esztendő – Ferenc pápa szándéka szerint – a remény éve volt, amely hidat képez múlt, jelen és jövő között.

A metropolita hangsúlyozta: a Szentháromság-ikon országjárása nemcsak térben, hanem lelkileg is összekapcsolta a közösségeket. Az ikon azt üzente mindenhol: „Isten velünk van, nem hagy magunkra.”

A remény alapja nem az, hogy megszűnnek a bajok, hanem az, hogy Isten a nehézségekben is jelen van. Ezt a reményt táplálja az a tapasztalat, hogy visszatekintve felismerjük: Isten eddig is velünk járt utunkon.

Felidézte Szent István első vértanú példáját is, aki halála pillanatában is reménnyel tekintett Istenre, és még üldözőiért is imádkozott. Zárásként arra buzdított, hogy a körmenet minden lépése legyen közeledés Istenhez és önmagunkhoz, az új esztendőt pedig még erősebb, Istenbe vetett bizalommal és reménnyel kezdjük meg, bármilyen bizonytalan is a világ körülöttünk.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Magyar Kurír

#egyházmegyék #görögkatolikus #Szentév #zarándoklat

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató