Egy év, ötvenkét templom, egy üzenet – Debrecenben zárult a Szentháromság-ikon zarándokútja

Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita a Szentháromság-ikon debreceni visszatérésekor elmondott prédikációjában a jubileumi év lezárásáról, az idő jelentőségéről és a keresztény remény lényegéről beszélt. Rámutatott:

az ember időben él, és az időszakaszok tudatosítása segít elviselni a nehézségeket, értelmezni az élet eseményeit és célokat kijelölni.

A jubileumi esztendő – Ferenc pápa szándéka szerint – a remény éve volt, amely hidat képez múlt, jelen és jövő között.

A metropolita hangsúlyozta: a Szentháromság-ikon országjárása nemcsak térben, hanem lelkileg is összekapcsolta a közösségeket. Az ikon azt üzente mindenhol: „Isten velünk van, nem hagy magunkra.”

A remény alapja nem az, hogy megszűnnek a bajok, hanem az, hogy Isten a nehézségekben is jelen van. Ezt a reményt táplálja az a tapasztalat, hogy visszatekintve felismerjük: Isten eddig is velünk járt utunkon.

Felidézte Szent István első vértanú példáját is, aki halála pillanatában is reménnyel tekintett Istenre, és még üldözőiért is imádkozott. Zárásként arra buzdított, hogy a körmenet minden lépése legyen közeledés Istenhez és önmagunkhoz, az új esztendőt pedig még erősebb, Istenbe vetett bizalommal és reménnyel kezdjük meg, bármilyen bizonytalan is a világ körülöttünk.

Forrás és fotó: Hajdúdorogi Főegyházmegye

