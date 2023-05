Egy héten át Jézus előtt – Ferenc pápa magyarországi apostoli látogatásának háttérimája Szegeden

A szegedi folyamatos szentségimádás csapata adta a szervezési hátteret, a törzsgárdát és a helyszínt: a jezsuiták templomának kápolnájában április 23-án, 19 órakor kezdődött a szentségimádás és 168 óra múlva – április 30-án, vasárnap, amikor Ferenc pápa hazaért Rómába –, ért véget. Az imádság újra megmozgatta Szegedet: a házigazdák mellett minden órának volt külön felelőse is, de rajtuk kívül – főleg a nappali órákban – betértek mások is, és általában öten, de gyakran tizenöten imádkoztak egyszerre. Olyan is volt, amikor csaknem ötvenen voltak jelen egyszerre. Jöttek egyénileg az egyházmegye szinte minden plébániájáról, párban barátok vagy házastársak, fiatalok és idősek, különféle mozgalmak tagjai, a püspökség munkaközösségei, imaközösségek, sőt még dicsőítő csoport is. Az imaórák általában csendesek voltak, de a csendből kitűnt néhány hangos is: Isten igéjének felolvasásával történő, rózsafüzéres vagy dicsőítő énekes imádság. Az imaszándék közös volt: a Szentatya magyarországi látogatásáért, azért, hogy Ferenc pápa jelenlétével és vezetésével az egység növekedjen hazánkban, az egység Isten szándékával, a közösségeink, a felekezeteink, és minden magyar között.

Ahogy részt vettünk Budapesten a látogatás programjain, örömkönnyeink közepette teljesen egyértelmű volt számunkra, hogy az Úr szívesen válaszolt az imáinkra. Persze nem csak a miénkre, de ami történt Ferenc pápa körül, még a mi kéréseinket is felülmúlta. Örülünk, hogy imahátteret adhattunk a Szentatya apostoli útjának.

Forrás: Szeged-Csanádi Egyházmegye/Gyuris Gellért kateketikai munkatárs

Fotó: Mader Balázs

Magyar Kurír