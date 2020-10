Egy kategóriába sorolták Isten házát és a szórakozóhelyeket – Québec érseke a korlátozásokról

Meglepetésszerűen jelentette be szeptember végén Québec tartomány kormánya, hogy a koronavírus-fertőzések számának emelkedése miatt 250 főről 50-re csökkenti a látogatók számát a nyilvános helyeken, beleértve a vallásgyakorlás helyszíneit is. Ahol sok a megbetegedés, ott további, létszámokra vonatkozó megszorító intézkedéseket is bevezettek. Mint kiderült, az új korlátozások bejelentése előtt a kormány egyetlen egyházi szervezettel sem egyeztetett.

„A zárt helyiségekben, templomokban, ünnepi eseményeken, esküvőkön és a szabadban zajló összejöveteleken legfeljebb 50 ember gyűlhet össze” – közölte Christian Dube, a tartomány egészségügyi minisztere sajtótájékoztatóján.

A korlátozás értelmében a narancssárga zónákban – mint például Montrealban és Québec városban – legfeljebb 25 hívő gyűlhet össze egyidőben a templomokban, a zsinagógákban és a mecsetekben. Ezt a rendeletet csak akkor enyhítik, ha narancssárgából sárga zónába sorolják vissza az érintett régiókat. Ugyanakkor a mozik, színházak és koncertek termeiben továbbra is érvényes marad a 250 fős határ.

Különféle vallású vezetők egy csoportja a döntést követően arra kérte a kormányt, hogy az Isten dicsőítésére szolgáló házakat ne sorolják a bárok kategóriájába. Pierre Goudreault, Sainte-Anne-de-la-Pocatiere püspöke „értetlenséggel, csalódással és felháborodással” fogadta az új intézkedéseket.

A vezetők között Gérald Lacroix bíboros, Québec érseke is azt szeretné, hogy a kormány vizsgálja felül döntését. „A kormány egyazon kategóriába sorolta az Isten házát és a szórakozóhelyeket” – mondta Lacroix, a québeci katolikus püspökök tanácsának alelnöke és a vallásközi párbeszéddel foglalkozó québeci munkacsoport (Québec Interreligious Working Group) szóvivője. „Az emberek valóban úgy érzik, hogy ez negatív diszkrimináció a vallásos hit és Isten dicsőítése ellen” – tette hozzá a bíboros.

Lacroix úgy érvelt, hogy a katolikusok körében a vallásgyakorlás miatt még egyszer sem ugrott meg a fertőzések száma. Ráadásul sok katolikus templom a kormány által előírt egészségügyi intézkedéseken túl is alkalmaz olyan szabályokat, amellyel gátolni igyekeznek a járvány terjedését. „Számunkra fontos az emberek egészsége” – mondta.

A bíboros összeszámolta a templomban szolgáló önkénteseket, ministránsokat, papokat, diakónust és orgonistát, és hamar kiderült, hogy egyes templomokban csak 10 hívőnek lesz helye az új korlátozások értelmében.

A rendelet bevezetése óta a vallásukat gyakorolni vágyó emberektől az illetékes vallási szervezetek már több száz csalódott üzenetet kaptak telefonon és e-mailben. „Az emberek úgy érzik, hogy ez abszolút nem helyes” – mondta a bíboros. Hozzátette: a személyes jelenlét elengedhetetlen a hit megünnepléséhez: „Ez az élet és hitünk kifejezésének része.”

A Johns Hopkins Egyetem szeptember 22-i összesítése szerint Québecben az aktív koronavírus-fertőzöttek száma 68128 fő, és több mint 5800 ember halt meg a vírus miatt.

Fordította: Tóth Franciska

Forrás és fotó: NEK/Cbs.ca; Grandinmedia.ca

Magyar Kurír