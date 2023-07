Egy kettészakadt ukrajnai menekült család története – A szaléziak két országban segítenek nekik

Mikola szerette volna megosztani történetét, a szenvedés, de a remény és a szolidaritás történetét is, amely ismét rávilágít, hogy a szaléziak milyen fáradhatatlan munkát végeznek mindazok érdekében, akiket ez a több mint egy éve tartó háború sújtott.

„Az orosz csapatok nagyszabású ukrajnai inváziójának megkezdése után a feleségemmel úgy döntöttünk, hogy elhagyjuk Ukrajnát, hogy biztonságos helyet keressünk családunknak, gyermekeinknek. Úgy döntöttünk, hogy Lengyelországba megyünk – mondja Mikola. – Amikor megérkeztünk Krakkóba, felvettük a kapcsolatot a szaléziakkal, és vendéglátást kértünk.”

A szalézi válasz nem sokáig váratott magára. Mikolát, feleségét és nyolc gyermeküket kedvesen fogadták, azonnal meleg ételt, szállást és mindenekelőtt felebaráti szeretetet és lelki támogatást kaptak. Néhány hónap elteltével jótevők egy házat bocsátottak Mikola család rendelkezésére Oświęcimben (németesen: Auschwitz), hogy beköltözhessenek és ott élhessenek, amíg szükséges.

„A családom egy része, a feleségem és a legkisebb gyermekeink már hat hónapja ott élnek, hála a jótevőknek. A legidősebb gyermekeim azonban vissza akartak térni Ukrajnába, és ott folytatni tanulmányaikat” – folytatta.

A hazatérés sok ukrán számára, akik az országuktól távol élnek, lelkes és állandó vágy. Így van ez Mikolával, a feleségével és a fiaikkal is. Emiatt, miután a legidősebb fiaik vissza akartak térni Ukrajnába, a pár beleegyezett. A helyzet, bár továbbra is nehéz, változott a tavalyi évhez képest, és a visszatérés ma már nem lehetetlen hipotézis. Így hát a fiatalok elhagyták Oświęcimet, és visszatértek a nyugat-ukrajnai Zsitomirba. Ott is a szaléziak fogadták őket, és egy gimnáziumban kaptak menedéket, amelyet a nyugat-ukrajnai városban vezet a szerzetesrend.

„A szaléziak mind Lengyelországban, mind Ukrajnában segítenek nekünk. Hálás vagyok és mindig is hálás leszek a támogatásért, amit kapunk – mondta el Mikola. – Ez egy drámai helyzet a családom és sokak számára, valamint egész Ukrajnának. De örülök, hogy a szaléziak velünk maradtak a legnehezebb pillanatban is, hogy mindig mellettünk állnak, és segítenek nekünk.”

Forrás és fotó: Szaléziak.hu

Magyar Kurír