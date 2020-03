Egy kicsi mozgás mindenkinek kell, a karosszékből álljanak most fel! – Otthoni tornaóra mindenkinek

A képsorokra tekintve egy érzés fog el: a bencések erre is gondoltak. Nemcsak erre, hanem ránk is. A sok otthon tanuló diákra, a home office-ban dolgozókra, ránk, akik bizony – valljuk be – az elmúlt napokban keveset mozgunk. A gyakorlatokat egy osztályteremben végzik, többek között Juhász-Laczik Albin OSB, a Pannonhalmi Bencés Gimnázium igazgatója és Dejcsics Konrád OSB, a gimnázium tanára és a főapátság kulturális igazgatója mutatják be. De lássuk a hírt:

„A rendkívüli helyzet rendkívüli megoldásokat eredményez. Ezért született meg a gondolat, hogy megtartsuk a mindennapos testnevelési órák gyakorlatát a távoktatás idején is. Itt az első oktatóvideó, ismerősökkel.

Az emberi szervezetnek szüksége van az állandó fizikai terhelésre. Így meg kell oldani, hogy odahaza, nehezített körülmények között is rendszeresen sportoljunk. A következő edzésprogramok ezt a minimális mozgásigényt hivatottak kielégíteni. Természetesen lehet ettől eltérő és nagyobb terjedelmű edzést is végezni. Ajánlatos különböző edzéseszközök (például súlyzó, szobakerékpár stb.) bevonása, ami színesíti a sporttevékenységet. A lényeg: MARADJ MOZGÁSBAN!

Az alábbi alapprogramban egy ötperces mozgássort állítottunk össze. Ennek kétszeri vagy négyszeri ismétlésével kapod meg a 10 illetve 20 perces feladatsort.

A helyszíni adottságok miatt négyféle testnevelési program készült: íróasztal melletti, lakáson belüli, teraszon és udvaron végezhető. Ezek elvégzését a szülők igazolják le a testnevelő tanárok felé, minden héten. Ötperces edzést a diák akkor választhat, ha egyben a szülőt is ráveszi, hogy csatlakozzék az edzéshez.”

A távtesi pontos leírása ITT olvasható.

Ha nemcsak néztük, hanem megmozgatva magunkat gyakoroltuk is a mozgásokat, a végén az egykor oly népszerű tévétorna szereplőivel együtt elmondhatjuk: „Ez a kis torna, ugye jól esett! Mindenki frissebb, fiatalabb lett. Mozgásra öt perc nem is nagy idő, és minden este ismételhető.”

Forrás és fotó: Pannonhalmi Bencés Gimnázium

Kuzmányi István/Magyar Kurír