Egy mosolynyi remény Afrikába – „Segíts, hogy idén karácsonykor az ő arcukra is mosoly kerüljön”

Az alábbiakban Balog Márta nővér felhívását szerkesztve közöljük.

Karácsony közeledtével újra megkeresett két afrikai missziónk, hogy nem segítenénk-e nekik abban, hogy ajándékot adhassanak a környezetükben élő gyerekeknek. Banguit már ismerik a magyar adományozók, hiszen ott már több alkalommal is adtunk adományt.

A Közép-afrikai Köztársaságban 2013-ban tört ki egy háború. Habár az internet szerint béke van, de az áramhiány miatt sajnos ott még ezt nem olvasták. Mind a mai napig több helyszínen is tart a háború, elsősorban helyi katonák és orosz zsoldosok között.

Lassan felnő egy nemzedék, akik még nem tapasztalták meg a békét. Idén ilyen gyerekeknek szeretnénk újra karácsonyi ajándékot adni.

A másik helyszín Kabinda (Kongó), ott a száraz évszak idején hetente 80–250 alultáplált gyerek érkezik hozzánk a kórházunkba. Az ottani missziónk nővérei küldtek néhány képet az elmúlt két hétben érkezett gyerekekről, és kérték, küldjek nekik adományt, hogy ajándékot tudjanak nekik venni.

Amikor egy alultáplált gyerek érkezik hozzánk, akkor az első hetekben csak egy sajátos tápot tudnak magukhoz venni, mert a szervezetük elszokott az ennivalótól. A képen levő gyerekek most éppen ezt kapják.

Kiszámoltam, hogy karácsony körül tudnak majd először rendes ennivalót, akár csokoládét is enni. Hát ezért gondoltam, hogy jó lenne őket is megajándékozni.

Pár nappal ezelőtt egy ismerősöm kérdezte, hogy nem fáradtam-e bele abba, hogy ilyen reménytelen helyzetekben levő gyerekekért küzdök. Hiszen milyen hatással lehetek rájuk? Elgondolkodtam a kérdésén, hiszen ezt sokszor kérdezik tőlem. A válaszom pedig újra csak az, hogy

az éhínséget, a háborút nem tudom megszüntetni, de adhatok egy olyan élményt a gyerekeknek, amitől újra gyereknek érezhetik magukat.

Minden gyerek szereti a csokoládét, a babát, a focilabdát. Hát nekem csak ennyit a misszióm: egy mosoly és egy pillanatnyi igazi gyerekkor. Ezért kérem az adományokat, hogy néhány percre minden gyerek igazán gyerek lehessen a világon.

Egy mosolynyi remény Afrikába – „Segíts, hogy idén karácsonykor az ő arcukra is mosoly kerüljön.”

Évek óta szervezünk gyűjtést karácsony előtt afrikai gyerekeknek, ezért több száz gyerek számít ránk. A célunk 250 gyerek alultáplált gyereknek (Kabinda, Kongó) és 250 háborús körülmények között élő gyereknek (Bangui, Közép-afrikai Köztársaság) karácsonyi ajándékot vásárolni.

A Nyolc Boldogság Közösségnek van egy közhasznú alapítványa, ahol várják a nagylelkű adományokat az afrikai missziók támogatására is. A Nyolc Boldogság Alapítvány folyószámlaszáma: 10918001-00000046-84530004 – az itt összegyűlt adományokat eluttatják a két afrikai misszióhoz. Kérik, hogy közleményként írják oda: afrikai karácsony.

Forrás és fotó: Nyolc Boldogság Alapítvány

Magyar Kurír