Egy perc a békéért – Mianmarért és a Szentföldért hívott közös imára Ferenc pápa

Ferenc pápa a június 6-i, a vasárnapi Úrangyala elimádkozásakor emlékeztetett az „Egy perc a békéért” – kezdeményezésre, amelynek szervezői között találjuk egyebek mellett a Nemzetközi Katolikus Akciót, az Olasz és az Argentin Katolikus Akciót, Katolikus Női Szervezetek Világszövetségét és az Igazságosság és Béke Argentin Bizottságát. A kezdeményezéshez bárki csatlakozhatott, saját vallási hagyományainak megfelelően.

A pápa arra hív minket, hogy a mindennapokban legyünk a béke kézművesei – nyilatkozta Maria Grazia Tibaldi, a Nemzetközi Katolikus Akció titkára. A pápa szavai bátorítanak, hogy folytassuk ezeket a kezdeményezéseket, és a béke kézműveseivé váljunk a hétköznapokban.

Az „Egy perc a békéért” imafelhívást első alkalommal 2014-ben hirdették meg, ezzel is támogatva a Ferenc pápa által kezdeményezett, a Vatikáni Kertekben tartott béketalálkozót, amelyen részt vett Izrael akkori elnöke, Simón Peresz, a Palesztin Autonómia Hatóság elnöke, Mahmúd Abbász és Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárka. Azóta minden június 8-án valamennyi földrészen fohászkodnak a Szentföld békéjéért. Idén a résztvevők szívében külön helyet foglalt el Mianmar, ahol a Katolikus Akció is jelen van – mondta el Maria Grazia Tibaldi.

A felhívás az egyénekhez szól, mindenki a saját környezetében – otthon, munkahelyen – kapcsolódhat be. Sok társulat, közösség is részt vett az imában, illetve az interneten keresztül is csatlakoztak, például Argentínából. A 13 órás időpont helyi időt jelentett, tehát a Fülöp-szigeteken indult a Föld körüli az imalánc – magyarázta a titkár.

Több mint négy hónap telt el a mianmari katonai puccs óta. A tiltakozások nem csitulnak, mint ahogyan a katonai elnyomás sem enyhül. Hivatalos becslések szerint körülbelül nyolcszáz állampolgárt öltek már meg a jórészt spontán szerveződött tiltakozásokban, a nagyobb városokban és mintegy négyezer embert letartóztattak. A megmozdulásokon többségében fiatalok vettek részt. Mianmarból érkezett a hír, hogy több ezer egyetemi oktatót és dolgozót felfüggesztettek juntaellenes álláspontjuk miatt.

Májusban Ferenc pápa szentmisét mutatott be a Vatikánban a Rómában élő mianmariak számára.

Nem engedünk a gyűlölet és a bosszú logikájának, hanem a szeretet Istenére szegezzük tekintetünket, aki arra hív, hogy testvérek legyünk egymással.”

"Mindenki elkötelezheti magát amellett, hogy – kicsiben – a testvériség építője, a testvériség szövögetője legyen, hogy erőszak táplálása helyett a lerombolt dolgok újjáépítésén dolgozzon” – fogalmazott homiliájában a Szentatya.

A Szentföldön sem valósult meg a hőn áhított béke. Bár május 21-én tűzszünetet kötött Izrael és a Hamász, előtte, a majdnem két hete tartó összecsapások több mint kétszáz ember életét követelték, illetve több százan megsebesültek. Az elharapódzó erőszak súlyosan érintette az ott élő gyermekeket. Az Unicef szerint meghaladja az egymilliót azoknak a gyermekeknek a száma, akik elszenvedték az elmúlt évek egyik legsúlyosabb válságát, a bombázásokat, rakétatámadásokat.

A pápa több alkalommal is fölemelte szavát azokban a napokban a békéért. Május 16-án, a Regina Coeli elimádkozásakor elfogadhatatlannak nevezte a sok gyermek halálát. „A sok ártatlan gyermek halála annak a jele, hogy nem építeni akarják a jövőt, hanem lerombolni” – fogalmazott a pápa, aki aggodalmának adott hangot az izraeli városokban kiéleződő feszültségek miatt is.

Hova vezet a gyűlölet és a bosszú? Úgy akarunk békét, hogy elpusztítjuk a másikat?

Isten nevében, aki minden embert azonos jogokkal, kötelességekkel és méltósággal teremtett és egymás között testvéri együttélésre hívott, mindenkit nyugalomra szólítok.

A felelősök szüntessék be a fegyveres harcot, és lépjenek a béke útjára, a nemzetközi közösség segítségével is”

– hangzott a pápa felhívása a Szentföld békéjéért.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír