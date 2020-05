Egy rejtőzködő templom nyomában Velemben

Néhány napra szól csak a Nemes András művészettörténész számára kiállított kutatási engedély, ennek megfelelően serényen is haladnak a munkálatok. A kápolnába belépve, a bejárattól jobbra lévő gyóntatófülkében található az a falszakasz, amely az érdeklődés középpontjába került. Most is, sőt, már negyven éve.

Merthogy ekkor végzett itt ásatásokat Fekete Mária régész, mondta a Martinus.hu-nak, az egyházmegye weboldalának adott interjújában Nemes András. Ő már akkor megfigyelte, hogy a toronytól keletre eső részben íves fal látszik, amely nem illeszkedik a kápolna szerkezetéhez. Már az első publikációiban felvetette, hogy ez a fal jóval korábbi, esetleg egy Árpád-kori templom maradványa, talán szentélye. Későbbi tanulmányaiban ezt a hipotézisét továbbfejlesztette: úgy vélte, hogy egy rotunda maradványa az íves falszakasz. Egy készülő kiadvány kapcsán jutottunk el oda, hogy ezt igazoljuk vagy cáfoljuk; jelenleg a kérdéses falszakasz vizsgálata zajlik Harangozó Vilmos kőszegi apát-plébános megbízásából, mondta Nemes András.

Ahogy ez azonban egy régi épületnél lenni szokott, több más részlet is előkerült. Nemes András elárulta, hogy például az orgonakarzat mögött, a torony első emeletén előkerült egy tölcsérablak töredéke, amely arra utal, hogy egy hosszházas, keletelt, a mainál kisebb méretű templom falait őrizte meg a Szent Vid-kápolna tornya és a kórus mögötti falszakasz. És ez további kérdéseket vet fel, további kutatásokat indukál. Meg kell néznünk, hogy a déli kapunak maradt-e részlete, mondja a szakértő, hozzátéve, hogy a karzaton is maradtak meg részletek az apszisból.

A szakember hangsúlyozta: ahhoz, hogy a kápolna múltjáról, esetleges Árpád-kori vonatkozásairól biztosabbat tudjanak mondani, szükséges lenne az épület körül is ásatásokat végezni. Ugyanis a korábbi templom, amely a mostani észak-déli irányú kápolnára merőlegesen, keresztben állt, mindkét oldalon kinyúlik a mai épület falai alól az 1857-es kataszteri térkép szerint. Fontos lenne, hogy ezeket az alapfalakat is feltárják, és akkor pontosabbat tudunk majd mondani a korai templomról, mondta Nemes András, aki szerint nyárra készül el a mostani feltárás értékelése.

Forrás: Szombathelyi Egyházmegye



Fotó: Mapio.net

