Egy tányérnyi köszönet – Ebédet vittek Máriapócsról a Covid-osztályok dolgozóinak

Az állami rendelkezések alapján Kisvárdán, Nyíregyházán és Debrecenben is intenzív részleget alakítottak ki a kórházban a Covid-betegeknek, ahol az ápolónők és az orvosok megfeszített munkával végzik nem mindennapi küzdelmüket a vírussal szemben. Az egészségügyi dolgozókat biztatja a lakosságtól érkező taps, az ablakba kitett szívek vagy az óriásplakátok, a különféle felajánlások. A héten Máriapócsról jött hála és köszönet a Covid-osztályon dolgozóknak: december első hetében összesen 230 adag ételt szállítottak a három város kórházi alkalmazottainak.

A felajánlás a Máriapócson működő zarándokház konyhaigazgatója, Nagy-Nemes Brigitta kezdeményezése volt, aki támogatást kapott a fenntartó görögkatolikus egyháztól és a kegyhely igazgatójától, Orosz Istvántól, valamint a Családvár Zarándokház igazgatójától, Pindzsu Istvántól is.

A konyha kilenc munkatársa fáradozott azon, hogy ebédet adjanak az egészségügyi dolgozóknak: tarhonyás húst káposztasalátával – mondta Nagy-Nemes Brigitta, aki az előző hetekben mindhárom kórház vezetőjével felvette a kapcsolatot, és felmérte az igényt: hová mennyi adag ételt juttathatnak el. Ezek alapján az igazgató kedden hatvan adagot szállított Kisvárdára, csütörtökön száz adagot Nyíregyházára, majd hetvenet Debrecenbe.

Nagy-Nemes Brigitta arról is beszámolt a Nyíregyházi Egyházmegye sajtószolgálatának, hogy a szeretettel csomagolt ebéd mellé mindenki kap egy levelet is, melyben a hála és köszönet szavait fogalmazták meg a kegyhelyen dolgozó vezetők, s lelki táplálék gyanánt a Nyíregyházi Egyházmegye is küldött egy-egy díszes kártyát Kalkuttai Szent Teréz imájával.

A máriapócsi zarándokház főzőkonyhája egész évben színvonalas cateringet biztosít a Máriapócsra lelki töltekezésre érkezők számára. Igaz, a gyülekezési, kijárási és egyéb korlátozások átalakították az utóbbi hónapokban a szolgálatot itt is: most kiszállításra főznek.

A felajánlott ebédet Nyíregyházán Dr. Szűcs Attila főorvos, a Jósa András Oktatókórház intenzív osztályának osztályvezető főorvosa, a Covid-részleg egyik osztályvezetője; Papp Judit, a kórház ápolási igazgatója, valamint Magyar Viktória, az intenzív osztály osztályvezető ápolója, a Covid-intenzív részleg vezető ápolója vette át.

Dr. Szűcs Attila röviden beszámolt arról, milyen viszonyok között dolgoznak most kollégáival együtt a járvánnyal való küzdelmükben: „A Jósa András Oktatókórházban szeptember óta fokozatosan növeltük a szükségleteknek megfelelően a kórházi ágyszámot, az intenzív ágyszámot, így jelenleg 72 intenzív ágy van a Jósa András-telephelyünkön, 18 intenzív ágy a fehérgyarmati telephelyünkön, ahol ellátjuk a súlyos, intenzív ápolást igénylő betegeket. Van mindig szabad ágykapacitásunk, van elég műszer és gyógyszer: minden rendelkezésre áll, hogy megadjuk a betegeknek az esélyt a gyógyulásra” – nyugtat meg mindenkit a főorvos. A humán erőforrás helyzete a legnehezebb, de átirányításokkal, átszervezésekkel ezt is próbálják megoldani. Van elég ember is, bár nem mindenki szakképzett intenzív-szakorvos, szakápoló, de az ő bevonásuk, betanításuk is folyamatosan zajlik.

„Jelen pillanatban sok beteget kezelünk mind az intenzív osztályokon, mind az általános Covid-részlegeken, de mindent megkapnak a betegek, hogy a gyógyulásuk reményében mehessünk oda az ágyukhoz. Hál’ Istennek sokan gyógyulnak is. De – ahogy arról már sokat beszéltünk – az intenzív osztályokra kerülő betegek között (a világ minden részén) magas a halálozás.”

A főorvos megköszönte a máriapócsi kegyhely és az egyházmegye támogatását, és megragadva az alkalmat kifejezte háláját minden magánszemélynek és cégnek, hiszen kisebb-nagyobb felajánlásaikban, adományukban a lakosság támogatását és bizalmát érzik, valamint azt, hogy elismerik munkájukat.

