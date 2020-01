Egy újságíró szerint már 2016-ban kivégezték a két elrabolt aleppói érseket

2017-ben is még arról jött hír, hogy életben van Gregoriosz Johanna Ibrahim és Bulosz Jazigi püspök. Egy az Egyesült Államokban élő szír újságíró, Manszúr Szalib és munkatársai nemrég tették közzé nyomozásuk eredményét, melyből az derül ki, a Nour al-Din al-Zenki fegyveresei gyilkolták meg őket még 2016 decemberében.

A Medium.com portálon közzétett vizsgálatot a Fides News Agency nyomán a Zenit és számos más katolikus weboldal ismertette.

Manszúr Szalib szerint 2013. április 22-én a két érsek egy Toyota pick-uppal hagyta el Aleppót, azzal a céllal, hogy megpróbálják elérni két pap szabadon bocsátását. Az örmény katolikus Michael Kayyalt és a görög ortodox Maher Mahfouzt egy Aszad-ellenes dzsihadista csoport rabolta el. A két civil ruhába öltözött metropolita autóját fegyveresek állították meg, sofőrjüket, a római katolikus Fatha Allah Kabboudot, három gyermek édesapját rögtön agyonlőtték. A főpásztorok elrablását egyik csoport sem vállalta magára.

A következő hónapokban és években hírek, álhírek, bejelentések érkeztek, többször is a szabadon bocsátásukban reménykedtek a hívek, mindez azonban sajnos alaptalannak bizonyult. Téves és félrevezető információk terjedtek róluk; előfordult, hogy Aleppóban keresztények sokasága gyűlt egybe a fogadásukra, mert biztosnak tűnő forrásból szárnyra kelt a hír, hogy a két érsek kiszabadult.

Manszúr Szalib anyagában ugyanakkor bizonyítatlan állítások is szerepelnek; és maguk is elismerik, hogy a nyomozást nem lehet ezen a ponton lezárni, többek között azért, mert nem találták meg a két főpásztor földi maradványait. Szintén nem tudják bizonyítani azt az állításukat, mely szerint 2015-ben a két megkínzott túsz egyikét egy török kórházban ápolták; vagy azt, hogy George Sabra keresztény politikus is szerepet játszott az ortodox metropoliták elrablásában.

A Zenit portál összegzése szerint az oknyomozó újságírók anyaga segít rekonstruálni az eseményeket, főleg az elrablás utáni időszakban, de nem feltétlenül tudják bizonyítani állításaikat, ezért ajánlott némi fenntartással kezelni azt, amit tényként közölnek.

