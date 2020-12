Egyedül vagy szenteste? Virrassz a miskolci jezsuitákkal!

Nagyon sokan vagyunk, akik szenteste nem tudunk most együtt lenni. Sokunkat elszakít egymástól most a koronavírus-járvány vagy valami más nehézség. December 24-én este kilenctől egy online imaesten mégis mindannyian találkozhatunk a miskolci jezsuita templomban az Úr Jézus jászla mellett. Van hely mindannyiunknak, legyünk akár egyedül egy albérletben, vagy szeretteinkkel a kandalló mellett. Az emberré lett Isten vár minket is egy találkozásra vele és így egymással is.

Gyere el most, és hozd magaddal azokat is, akik fontosak számodra. Töltsük együtt az éjszakát!

Itt találsz majd minket: https://youtu.be/k3fHy_MLgHg

Az érkezők az imádság kezdetétől az alábbi linken jelezhetik, hogy megjöttek, és mi valamiképpen fizikailag is elviszünk titeket Jézus mellé: https://forms.gle/4YGCEmnGNsStvgzi7

Forrás és fotó: Elek László SJ

Magyar Kurír