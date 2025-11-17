Egyedülálló ösztöndíjprogramot indított az ÁGOTA Alapítvány

Az ösztöndíjprogram rendkívüli lehetőség, amely a gyermekvédelmi gondoskodásban élő vagy ott felnőtt, illetve rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak vagy fiatal felnőtteknek szól.

Az ÁGOTA Alapítvány nonprofit, civil szervezet, amely közel harminc éve működik önkéntesek összefogásával. Az alapítvány célja elsődlegesen a családból kiemelt gyermekek és fiatalok, és az egyébként veszélyeztetett fiatalok szakmai, erkölcsi, tárgyi, anyagi támogatása. A gyermekvédelem fejlődését egyedi módszertannal, szaktanácsadással és képzésekkel segítik az ország egész területén. A gyermekeket élményprogramokkal és egyéni segítségadással is támogatják.

Legújabb kezdeményezésüket november 14-én, pénteken Szegeden, sajtótájékoztató keretében ismertették.

A sajtótájékoztatón Osváth Viola, az alapítvány kuratóriumi titkára elmondta: az ÁGOTA alapítvány azt is fontosnak tartja, hogy szakmai segítséget tudjon adni a gyerekeknek. „Módszertant dolgoztunk ki arra, miként lehet a gyermekek életminőségén javítani, hogyan lehet segíteni őket abban, hogy jobban be tudjanak illeszkedni a társadalomba. Ennek nagyon fontos része, hogy mennyire tudnak továbbtanulni, hogyan tudnak szakmát szerezni. Az ösztöndíjprogramunk pont ezt szolgálja: közvetlenül motiváljuk őket arra, hogy kezdjenek el a tanulmányaikra is koncentrálni.”

Az ösztöndíjprogram célja, hogy évente több száz hátrányos helyzetben élő fiatalt támogassanak. Az első évben közcélú felajánlásokból 50 millió forintnyi támogatást osztanak szét három kategóriában – általános iskolások, középiskolások és egyetemen vagy iskolarendszerű felnőttoktatásban tanulók között.

Bagi Gabriella, az ÁGOTA önkéntes koordinátora úgy fogalmazott: a program alapvetése, hogy minden gyermek és fiatal képes értéket teremteni. Mindenki máshonnan indul, és mindenkinek más akadályokat kell leküzdenie, ám a fejlődés, a szorgalom és a kitartás mindenkiben ott van. „Fontos, hogy esélyt adjunk ezeknek a fiataloknak azzal, hogy differenciált szemlélettel díjazzuk az egyéni fejlődést és az előrelépést, a tanulmányi eredmények javítását, a továbbtanulási motivációt és a hosszútávú jövőkép kialakítását” – emelte ki.

Pálinkó Krisztina, az ÁGOTA Alapítvány önkéntes koordinátora a sajtótájékoztatón elmondta: nemcsak a jó eredményeket vagy a magas iskolai átlagot díjazzák, hanem például azt is, amikor valaki a tanulmányi átlagán tud javítani, vagy egy fő tantárgyból javít egy egész jegyet; de annak is érdemes pályáznia, aki a minimum 4,5-ös tanulmányi átlagát szinten tudta tartani az előző tanévhez képest.

Az ÁGOTA ösztöndíjprogram részletes pályázati kiírásai és a jelentkezési űrlapok IDE kattintva érhetők el.

Forrás és fotó: ÁGOTA Alapítvány

Magyar Kurír