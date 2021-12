Párbeszéd a liturgiáról: Egyetemes könyörgések (2. rész)

A liturgikus előírás szerint a könyörgések témái az egyetemes felől tartanak a helyi közösség felé: „Az imaszándékok sorrendje ez legyen: a) az Egyház szükségletei; b) a közhatalmat gyakorlók és az egyetemes közjó; c) a különféle szükséget szenvedők; d) a helyi közösség. Sajátos alkalmakkor azonban – amilyen a bérmálás, a házasságkötés, a temetés – az imaszándékokat az eseményre való tekintettel lehet összeállítani.” (A római misekönyv általános rendelkezései, 71.)

Ez az utóbbi mondat tágabban értelmezve arra bátorítja a helyi gyülekezeteket, hogy ne elégedjenek meg mindig az évekkel korábban előre megírt könyörgésekkel. Egyetemes Egyházunk, világunk számos olyan aktuális kihívással néz szembe, amelyekre bizony ráfér a közbenjáró imádság, s jó, ha a keresztény közösség Isten kezében tudja, „odabízza” ezeket. Ha a közösséget vezető pap körül van egy liturgikus csoport, ennek tagjai vasárnapról vasárnapra gondoskodhatnak az éppen akkor olvasott szentírási szakaszokhoz kapcsolódó és az azokból fakadó, az Egyház és a világ aktuális szükségleteire is reflektáló könyörgésekről.

Az Egyház Ferenc pápa által meghirdetett szinodális útja, a koronavírus-járvány, az ökológiai katasztrófahelyzet, a tőlünk nem is olyan távol zajló háborúk, nemzetiségi konfliktusok vagy épp a körünkben jelen lévő békétlenség, szegénység napról napra sok olyan benyomást adnak az idők hangjaira érzékeny keresztényeknek, amelyeket imádságban Isten elé visznek. Ez az érzékenyég viszont felébreszti bennünk a nyugtalanságot is: tudjuk jól, hogy az éhezőkért imádkozni meddő dolog, ha közben nem osztjuk meg velük javainkat, és nem küzdünk a strukturális igazságtalanság ellen. Ha a világ gigászi küzdelmeinek léptéke ugyan meg is haladja erőnket és lehetőségeinket, az értük végzett imádság mégis arra hív, hogy személyes és helyi szinten Isten eszközei legyünk a betegség, a békétlenség, a szegénység elleni küzdelemben, a kiengesztelődésért és a közös úton járásért tett erőfeszítésekben.

