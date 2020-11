Egyházi épületek újulnak meg Kőszegen

Székely János arra hívta fel a figyelmet, hogy ez szinte az utolsó pillanat a kőszegi Jézus Szíve-templom megmentésére, hiszen az épület tetőzetének beázása miatt a festett vakolat erősen rongálódott, és a templom teteje is dőlni kezdett, ezért sürgős beavatkozásra van szükség.

A főpásztor szólt arról is, hogy az 1400 körül gótikus stílusban épült Szent Jakab-templom és a mellette álló, 1618-ban reneszánsz stílusban épült Szent Imre-templom is nagy kincsei a városnak, ezek szintén rászorulnak a felújításra, mint ahogy a temetőben lévő Kálvária-kápolna is.

Az egykori szegényház épületében a rászoruló családok számára átmeneti otthont szeretnének kialakítani; a verbita rendház pedig jelenleg lelkigyakorlatos házként működik, és a Kőszegre érkező turistáknak is szállást kínál – mondta el a püspök.

Soltész Miklós a sajtótájékoztatón elmondta: kormányhatározat született arról, hogy a támogatásból folytatódik a kőszegi Jézus Szíve-templom felújítása, megújulhat a Szent Vér-kápolna, az egykori kőszegi szegényház épülete, a Szent Jakab-templom, a Szent Imre-templom, a Kálvária-templom és a verbita rendház.

Az államtitkár hangsúlyozta, hogy túl azon, hogy a beruházások az egyházi életet, a kereszténységet segítik, a város fejlődését is szolgálják, és munkát adnak mindazoknak a tervezőknek és mesterembereknek, akik részt vesznek a felújításban. Soltész Miklós emlékeztetett, hogy a templomok, az Egyház tulajdonában és kezelésében lévő, sokszor több száz éves épületek olyan turisztikai célpontok is, amelyeket az emberek vallási meggyőződésüktől függetlenül is szívesen keresnek fel egy-egy településen. Napjainkban ugyan a koronavírus-járvány miatt a világon szinte mindenütt „leült a turizmus”, de készülni kell a járvány utáni időkre, a beruházások pedig segítik a gazdaságot, az építőipart, a vállalkozásokat, és elősegítik a munkaerő helyben maradását is.

A sajtótájékoztatón Ágh Péter, a térség országgyűlési képviselője és Básthy Béla polgármester is méltatta a történelmi léptékű városmegújítást és városfejlesztést.

Forrás: MTI

Fotó: Szombathelyi Egyházmegye

Magyar Kurír