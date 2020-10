Egyházi műsorok megszüntetése miatt tiltakoznak a svájci püspökök

A három vallási műsor felszámolásának hírét az elmúlt napokban jelentette be a helvét közszolgálati média vezetése. A bejelentés megdöbbenést keltett a katolikus közösségben. Sajtóközleményükben arra hivatkoztak, hogy a vírusjárvány, a karantén és a megnövekedett digitális érdeklődés miatt kialakult válság következtében még inkább visszaestek a reklámbevételek. Ezért a svájci német nyelvű televíziónak és rádiónak további költségmegtakarító intézkedésekre van szüksége azt követően, hogy már 2018-ban és 2020-ban is sor került ilyen lépésekre; többek között a jelenlegi 5500-ból 250 főállású munkahelyet is megszüntetnek.

Alain de Raemy püspök, a svájci püspöki konferencia (SBC) kommunikációs bizottságának elnöke és a Svájci Római Katolikus Központi Konferencia (RKZ), valamint a konföderáció kantonjainak egyházi társulatai és szervezetei meglepetésüknek és csalódottságuknak adtak hangot a döntés kapcsán. Azt kérik, hogy állítsák vissza a felszámolt egyházi műsorokat. „A svájci német nyelvű televízió és rádió küldetésének része, hogy hírt adjon az egyházaknak és a vallási közösségeknek a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulásáról. A hit kérdései sok ember számára fontosak” – jelentette ki Renata Asal-Steger, a római katolikus központi konferencia elnöke a helvét katolikus hírügynökségnek.

Forrás: Vatikáni Rádió



Fotó: Vatican News



Magyar Kurír