Egyházi oktatási intézmények vezetői tartottak megbeszélést Egerben

A főpásztor szentbeszédében Ferenc pápa budapesti homíliájára utalva kiemelte: a Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszuson elhangzott pápai beszéd olyan mély gondolatokat tartalmaz, hogy érdemes hosszabban és alaposan kibontani azok üzenetét. A Szentatya három lépésben vetítette elénk a tanítványi kapcsolat megújítását, mely a személyes életünkben Jézus kérdésére – „Ki vagyok én valójában a te számodra?” – tetteinkkel adott válaszban rejlik. Jézus hirdetése, döntés Jézussal, Jézus nyomában járni: ez a három lépés – szögezte le Ternyák Csaba érsek. Arra buzdította az intézményvezetőket, hogy többször, alaposan elmélkedjék át Ferenc pápa szavait.

Az értekezlet a Líceum dísztermében folytatódott. Elsőként Lóczi Tamás atya, az EKIF elnöke tartott előadást, az idei tanév mottójára – „Péter hitével tekintünk Jézusra” – hívva fel a figyelmet. Ez a gondolat határozza meg a tanévet – mondta az előadó. Hozzátette: fontosnak tartják, hogy a középiskolás diákok figyelmét az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemre irányítsák.

Németh Zoltán osztályvezető a tanév feladatairól szólt, részletezve az egyes területek várható nehézségeit, többek között a pedagógushivatások hiányát, mely a katolikus közoktatást is érinti. Felhívta a fegyelmet az október 4-én a Magyar Közlönyben megjelent rendeletre, amely szerint a Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program az egyházi iskolákra is vonatkozik, így a kedvezményezett hallgatók ezen intézményekben is kezdhetik pályájukat.

Pajtókné Tari Ilona, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem rektora az intézmény gazdag képzési kínálatát mutatta be. Öt karon folyik magas színvonalú munka, s a hallgatói teljesítmény is kimagasló – tájékoztatott az intézményvezető. Az egyetem történetéről szólva úgy fogalmazott: Eszterházy Károly álma megvalósult, egyetemmé vált az intézmény 2016-ban, és most beteljesedhetett azzal, hogy visszatért a Katolikus Egyházhoz.

Novák István atya, az egyetem rektorhelyettese arról beszélt, hogy a jászberényi campus most révbe ért, az ott működő tanítóképző sorsa sokáig bizonytalan volt, az intézmény az elmúlt évtizedekben több strukturális átalakítást is átvészelt. A térség döntéshozói, társadalmi szereplői örömmel vették, hogy az Egri Főegyházmegye fenntartásába került.

Vízi János főegyházmegyei ifjúsági referens az ifjúságpasztoráció új útjairól adott ismertetőt. Tájékoztatása szerint tíz régiót hoztak létre, melyek egy-egy lelkipásztorhoz tartoznak. Ebben a munkában fontos szerepet szánnak az iskoláknak is. Országos és helyi programok szervezését, találkozók, táborok megrendezését tervezik.

A tanácskozás résztvevői megismerhették a Szent Imre Katolikus Iskolarádiós Hálózat munkáját, mely több mint négy éve működik, s már tizenhárom intézmény kapcsolódik hozzá. A projekt keretében az iskolák diákjai rádióműsorokat készítenek, melyek a Szent István Rádió adásában hangzanak el.

Az intézményvezetők ismertetőt hallgattak meg egyes jogi ügyletek, iratok kezelésének menetéről és a sajátos nevelési igények és a fejlesztőpedagógia aktuális kérdéseiről.

Szöveg: Bérczessy András

Forrás és fotó: Egri Főegyházmegye



Magyar Kurír