„A karácsony a háború közepette is reményt kelt” – Jeruzsálemi egyházi vezetők karácsonyi üzenete

Karácsony közeledtével a jeruzsálemi pátriárkák és a jeruzsálemi egyházak vezetői ismét felhívást intéztek, hogy azonnal vessenek véget a Szentföldet pusztító háború borzalmainak.

December 21-én kiadott karácsonyi üzenetükben az egyházi vezetők elítélték a konfliktus okozta „elképzelhetetlen szenvedést”, amely „számtalan családnak okozott nyomorúságot és vigasztalhatatlan bánatot” az egész régióban. „Azok számára, akik e szörnyű körülmények között találják magukat, a remény távolinak és elérhetetlennek tűnik. Ugyanakkor Urunk is ilyen világba született, hogy reményt adjon nekünk” – hangsúlyozzák a jeruzsálemi egyházi vezetők. Felidézik azt a helyzetet, amellyel az Egyiptomba menekülő Szent Család szembesült. „Itt emlékeztetnünk kell arra, hogy az első karácsonykor sem volt nagyon eltérő a helyzet a maitól. A Boldogságos Szűz Mária és Szent József nehezen talált helyet gyermekük születésének. Megölték a gyerekeket. Katonai megszállás volt. A Szent Családnak menekülnie kellett, kitelepítetté váltak. Külsőleg semmi más ok nem volt az ünnepre, mint az Úr Jézus születése.”

„Ez a remény és a béke isteni üzenete, amelyet Krisztus születése kelt bennünk, még a szenvedések közepette is” – fogalmaznak a jeruzsálemi egyházak vezetői. – Mert maga Krisztus is nagy szenvedések közepette született és élt. Valóban, értünk szenvedett, egészen a kereszthalálig, hogy a remény fénye felragyogjon a világban, és legyőzze a sötétséget.” Az üzenet arra hívja a híveket a Szentföldön és szerte a világon, hogy „keressék Isten kegyelmét, hogy megtanuljunk együtt járni egymással az igazságosság, az irgalom és a béke ösvényein”. Karácsonyi üzenetük végén a jeruzsálemi pátriárkák és a jeruzsálemi egyházak vezetői arra kérik a keresztényeket és minden jóakaratú embert, hogy „fáradhatatlanul munkálkodjanak a szenvedők megsegítésén, továbbá az igazságos és tartós békéért ezen a három monoteista vallás számára egyformán szent földön”.

Az Izrael és a Hamász között zajló háború, valamint a gázai humanitárius válság állt a középpontban azon a találkozón, amelyet Abdullah jordán király szerdán tartott a jeruzsálemi és jordániai keresztény és muzulmán vallási vezetőkkel. Beszédében a hasemita király figyelmeztetett a gázai katasztrofális humanitárius helyzet következményeire. Felhívta a figyelmet a Ciszjordániában és Jeruzsálemben felerősödött feszültségekre, és megismételte, hogy össze kell fogni az iszlám és a keresztény szent helyek védelmében a városban. Továbbá figyelmeztetett azokra az akadályokra, amelyek korlátozhatják a keresztényeket abban, hogy részt vegyenek a betlehemi karácsonyi szentmisén. Hangsúlyozta, hogy Jordánia együttműködik a nemzetközi közösséggel, hogy biztosítsa a hívők eljutását a szertartásra. Abdullah király továbbá kijelentette, hogy Jordánia határozottan elítéli a gázai istentiszteleti helyek célba vételét. Rámutatott, hogy sokan kerestek menedéket ezeken a helyeken, és segítségre szorulnak. Megismételte, hogy minden fegyvernyugvásnak tűzszünethez és a tárgyalóasztalhoz való visszatéréshez kell vezetnie, hogy megoldást találjanak a palesztin kérdésre, amely a kétállami megoldáson alapul és amelyet nemzetközi konszenzus támogat.

A találkozón részt vett Pierbattista Pizzaballa jeruzsálemi pátriárka is. A jeruzsálemi latin pátriárka méltatta Jordánia diplomáciai szerepét a gázai háború befejezésében. „Együtt minden lehetséges eszközzel arra törekszünk, hogy bizonyítsuk az igazságot a világ és a nemzetközi közösség előtt, hogy azonnal leállítsuk a háborút” – fogalmazott Pizzaballa pátriárka. Hangsúlyozta: sürgős szükség van arra, hogy a nemzetközi közösség segítséget nyújtson egy új és reális perspektíva megtalálásában Gáza és a palesztinok jövője érdekében. Pizzaballa pátriárka kiemelte azt is, hogy a Hasemita Királyság kulcsfontosságú szerepet játszik a Szent Város sok vallású és multikulturális jellegének, valamint a „status quo”-nak a megőrzésében. Szavait megerősítette a találkozón szintén részt vett III. Theophilos görög ortodox jeruzsálemi pátriárka is, aki arra figyelmeztetett, hogy semmilyen katonai megoldás nem hozhat békét a Közel-Keleten.

Forrás: Vatikáni Rádió

Fotó: Vatican News Facebook-oldala

Magyar Kurír