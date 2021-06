Egyházmegyei csoportvezető-képzés Szatmárnémetiben

Az első találkozón az ifjúsági referensek bátorították a még újnak számító csoportvezetőket az őszinteségre, hogy lelkesedéssel közeledjenek egymáshoz és ismerkedjenek társaikkal.

A bemutatkozót követően a fiatalok szentmisén vettek részt. Simon Attila ifjúsági lelkész szentbeszédében „az utolsó vacsora termébe” hívta a jelenlévőket, hogy a közösség és a keresztség által missziót teljesítsenek. A szónok az igazság fontosságát hangsúlyozta, amelyet Jézus tanításai által kell tudatosítsunk. József Attila Ars poetica című versének sorait hagyta üzenetül a fiataloknak:

Sziszegve se szolgálok aljas, nyomorító hatalmakat. / Nincs alku – én hadd legyek boldog!

A szentmise után kültéri közösségi játékokat mutattak be az új csoportvezetőknek, amelyeket együtt igyekeztek adaptálni a járványügyi intézkedésekhez. Ahhoz, hogy a kezdők is be tudjanak illeszkedni a csoportba, idén „keresztszülős programot” kezdeményeztek a referensek: a tapasztaltabb csoportvezetőkhöz beosztottak újakat, hogy tanácsokat adjanak és segítséget nyújtsanak nekik az új közegről, megosszák tapasztalataikat a csoportvezetésről, a gyermekekkel való foglalkozásról.

Csiszár Lóránt és Tyukodi Beáta ifjúsági referensek ismertették a csoportvezetők feladatköreit, illetve bemutatták az idei programokat.

Az elmúlt év sok esemény lemondására kényszerítette az egyházmegye több intézményét, ahogy a hagyományos csoportvezető-, ministráns- és ifjúsági találkozók, szokondi gyermektáborok is elmaradtak. Idén viszont – betartva a még érvényben levő járványügyi intézkedéseket – az ifjúsági iroda munkatársai és az önkéntes csoportvezetők együtt igyekeznek programokat szervezni, melyek pontjai által Isten közelségét szeretnék megmutatni a gyermekeknek, fiataloknak.

Cziple Hanna-Gerda beszámolója

Forrás: Romkat.ro/Szatmári Római Katolikus Egyházmegye



Fotó: Kováts Álmos



Magyar Kurír