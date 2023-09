Egyházmegyei évnyitót tartottak az óvodapedagógusoknak Sajópálfalán

Keresztelő Szent János prófétát mint Krisztus előhírnökét és keresztelőjét tiszteljük. Az óvodapedagógus hivatást a prófétai vonások mellett a szent előhírnök mivolta is érinti – mutatott rá Orosz Atanáz megyéspüspök, hiszen valójában ők azok, akik a gyermeket „előkészítik” az iskolai munkára, a közösségi életre.

Keresztelő Szent János, aki a próféták közül a legnagyobb volt, aki az igazság kimondásáért fejével fizetett, Jézus Krisztus mellett egyre inkább elhalványult, ahogyan azt maga is megfogalmazta: „Neki növekednie kell, nekem pedig kisebbednem” (Jn 3,30). János Isten színe előtt alázattal, előfutárként az üdvösségtörténet egy nagy szerepét végezte be vértanúságának napján. „Az előhírnök, keresztelő és próféta járjon közben azért, hogy a most induló nevelési év még az eddigieknél is jobb legyen” – mondta a főpásztor.

A köznevelésben dolgozók legnagyobb egyházmegyei elismerésében, a Keresztelő Szent Jánosról nevezett díjban idén Tóth Ottóné, a sárospataki Örömhírvétel Görögkatolikus Óvoda intézményvezetője és óvodapedagógusa részesült a negyven éven keresztül folyamatosan magas színvonalú, hivatástudattal végzett pedagógiai munkájáért.

Püspöki dicséretet Háda Zsoltné, a sajószentpéteri Szent Péter Görögkatolikus Óvoda és Bölcsőde adminisztrációs feladatokat ellátó munkatársa kapott, aki lelkiismeretes, szolgálatkész munkájával évtizedek óta járul hozzá az óvodai nevelés eredményességéhez.

Az év óvodalelkésze elismerést Janka Gábor esperesnek ítélte Orosz Atanáz püspök.

Bialkó Mária, a Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója igazgatója további elismerő okleveleket nyújtott át azoknak a munkatársaknak, akik a pedagógusi pályán már harminc éve, folyamatosan dolgoznak.

Forrás és fotó: Miskolci Egyházmegye

Magyar Kurír