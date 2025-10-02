Egyházmegyei ifjúsági találkozót tartottak Csornán – KÉPRIPORT

A remény üzenetét hallgatta meg a részt vevő közel nyolcszáz fiatal a csornai Jézus Szíve-templomban tartott egyházmegyei ifjúsági találkozón.

Kapuvárról a Páli Szent Vince iskola, Győrből az Apor Vilmos iskolaközpont és a Prohászka Ottokár orsolyita gimnázium, Sopronból a Szent Orsolya gimnázium tanulói töltötték meg a csornai katolikus templom padsorait.

A jubileumi egyházmegyei ifjúsági találkozón koncertet adott a MAGnificat együttes, és tanúságot tett Dolhai Attila színművész, a székesfehérvári Vörösmary Színház igazgatója.

A találkozón szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök; koncelebráltak a Győri Egyházmegye papjai.

