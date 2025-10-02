Egyházmegyei ifjúsági találkozót tartottak Csornán – KÉPRIPORT

Hazai – 2025. október 2., csütörtök | 9:01
38

Szeptember 25-én tartották a Győri Egyházmegye jubileumi ifjúsági találkozóját a csornai Jézus Szíve templomban, négy oktatási intézményből közel nyolcszáz diák részvételével. Koncelebrált szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök. Az ifjúsági találkozón Dolhai Attila színész vallotta meg hitét a diákok előtt.

A remény üzenetét hallgatta meg a részt vevő közel nyolcszáz fiatal a csornai Jézus Szíve-templomban tartott egyházmegyei ifjúsági találkozón. 

Kapuvárról a Páli Szent Vince iskola, Győrből az Apor Vilmos iskolaközpont és a Prohászka Ottokár orsolyita gimnázium, Sopronból a Szent Orsolya gimnázium tanulói töltötték meg a csornai katolikus templom padsorait.

A jubileumi egyházmegyei ifjúsági találkozón koncertet adott a MAGnificat együttes, és tanúságot tett Dolhai Attila színművész, a székesfehérvári Vörösmary Színház igazgatója.

A találkozón szentmisét mutatott be Veres András győri megyéspüspök; koncelebráltak a Győri Egyházmegye papjai. 

Forrás: Győri Egyházmegye

Fotó: Ábrahám Kitti, Molnár G.Tamás

Magyar Kurír

#egyházmegyék #ifjúság #Szentév #találkozó

Kapcsolódó fotógaléria

Címlap | Hazai | XIV. Leó pápa | Külhoni | Kitekintő | Megszentelt élet | Nézőpont | Kultúra

2005-2015 © Magyar Kurír
Cím: 1068 Budapest, Városligeti fasor 42. | Postacím: 1406 Budapest, Pf.: 100. | E-mail: mk@katolikus.hu | Adószám: 19719445-2-42
Impresszum | Médiaajánlat | Jognyilatkozat | Adatkezelési tájékoztató