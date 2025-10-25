Egyházmegyei kitüntetéseket adott át Felföldi László pécsi püspök Szent Mór liturgikus emléknapján

A kitüntetettekkel együtt ünnepelt Felföldi László püspök, Mayer Mihály nyugalmazott pécsi megyéspüspök, Bíró László nyugalmazott tábori püspök, az egyházmegye papsága, áldoztatók, ministránsok, rokonok és a hívek közössége. A szentmise szónoka Lábár Tamás pincehelyi plébános, egyházmegyei bíró volt.

Az egyházmegyei kitüntetést plébánosi felterjesztést követően évente adományozzák azoknak a világi, plébániai munkatársaknak és önkénteseknek, akik számos éven, akár évtizeden át egyházközségük közösségének megelégedésére végezték szolgálatukat.

Felföldi László pécsi megyéspüspök köszöntőjében úgy fogalmazott: a kitüntetés a hála és a köszönet jele, a család és a közösség szép ünnepe, mely azokat köszönti, akik sok éven keresztül szolgáltak – van, aki hat-hét plébános mellett.

A főpásztor köszönetet mondott a plébánosoknak a megbecsülésért és a figyelemért, amellyel munkatársaik áldozatos szolgálatát értékelik, példaként állítva őket mindenki elé.

„Most, amikor az Egyházon belül vannak, akik akadályai az evangélium hirdetésének, akkor rendkívül fontos, hogy örömmel és szeretettel nézzünk azokra, akik hűségesek a múltban és a jelenben; akiknek az élete példaértékű, mert az az örömhírről, és nem saját magukról szól; akik nem akadályai voltak az evangéliumnak, a liturgiának és a közösségnek. Fogadják a mi hálaadásunkat és köszönetünket azért az útért, azért a sok-sok évért, amit megtettek a saját egyházközségükben, közösségükben, és erősítsék meg azokat, akik tovább akarják vinni ennek a fénynek, ennek a szolgálatnak, az örömhírnek az éltető, életadó kincsét és biztonságát. Legyünk bátrak mi is önzetlenül, a sebeket eltakarva, örömmel Krisztus mellé állni, az egyházközségeink mellé állni” – szólt Felföldi László püspök a kitüntetettekhez.

A díjazottak névsora, rövid méltatásuk és további fotók ITT találhatók.

A liturgia keretei között Simon Ferenc János tiszteletbeli esperest, nyugalmazott plébánost több mint ötvenhét éve tartó áldozópapi szolgálatának elismeréseként a Pécsi Egyházmegyéhez tartozó szekszárdi Szentséges Üdvözítő-apátság címzetes apátjának nevezte ki Felföldi László pécsi megyéspüspök.

A Szentséges Üdvözítőről elnevezett szekszárdi apátságot 1061-ben alapította I. Béla király a Pécsi Egyházmegye területén. A török pusztítást követően a bencés apátság megsemmisült, a címzetes apáti címet azonban 1817-től máig adományozzák.

Az Egyház mindig kitüntető szeretettel tartotta számon és tisztelettel övezte azon papjait, akik mint Isten népének hűséges szolgái és megbízottai példaadóan teljesítették hivatásukat, valamint a hivatásukkal járó kötelességeiket – hangzott el a méltatásban.

Simon Ferenc János 1945. február 7-én született Szekszárdon. 1968-ban szentelték pappá Pécsett. Több mint ötvenhét éve fáradhatatlan buzgósággal végzi lelkipásztori feladatait mint a püspökök munkatársa és az Úr nyájának pásztora.

A Pécsi Egyházmegyéhez tartozó, a Szentséges Üdvözítőről elnevezett Szekszárdi Apátság címzetes apátjaként Felföldi László pécsi megyéspüspök felruházta azokkal a jogokkal, amelyek az apáti cím viselőit megilletik.

Forrás és fotó és videó: Pécsi Egyházmegye 1,2.

