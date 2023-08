Egyházmegyei köznevelési intézmények vezetői találkoztak Debrecenben

„A mennyek országa hasonlít a kovászhoz, amelyet fogott az asszony, belekeverte három mérő lisztbe, s az egész megkelt tőle” (Mt 13,33) – a főpásztor a szentmise elején rámutatott: minden vezető ilyen kovász, az evangélium hirdetője kell hogy legyen, akiket Isten meghívott erre a szolgálatra.

Homíliájában Palánki Ferenc püspök az olvasmányra (MTörv 34,1–12) utalva kifejtette: amikor a választott nép megérkezett az ígéret földjére, Mózes fölment a hegyre, és mivel egyszer elkövette azt a hibát, hogy bizalmatlan volt Istennel, az Úr azt mondta neki, hogy bár láthatja az ígéret földjét, nem mehet be oda. Tanítványa fogja bevezetni a népet, és veszi birtokba, ő lesz az, aki a honfoglalást végrehajtja.

Mi játszódhatott le Mózesben? Mindenki követ el hibákat. Mózes negyven évig vezette az engedetlen népet. Miért kellett Istennek ilyen szigorúnak lennie? Minden embernek van bűne, de az ember folyamatosan változik, alakul. Mózes pont ezért nem mehetett be. Isten ezzel is tanította őt. Megmutatta neki, hogy az ígéret földje nem ehhez a földhöz tartozik, hanem Isten országa, melynek alapja az Istennel való barátság.

Legyünk nyitva Isten üzenetei előtt. Ő szól hozzánk, azt akarja, hogy minden mozzanatból tanuljunk – buzdított szentbeszédében a megyéspüspök. – Az igazi otthonunk nem ebben a világban, hanem Isten országában van. „A mi hazánk azonban a mennyben van” (Fil 3,20).

Az emberi kapcsolatainkat illetően az evangélium arra tanít: „Ha testvéred megbántott, menj, és figyelmeztesd négyszemközt. Ha hallgat rád, megnyered testvéredet. Ha nem hallgat rád, vigyél magaddal egy vagy két másik embert, hogy két vagy három tanú bizonyítsa a dolgot. Ha ezekre sem hallgat, jelentsd az egyháznak. Ha az egyházra sem hallgat, vedd úgy, mintha pogány volna vagy vámos” (Mt 18,15–17). Hogyan szoktuk kezelni a helyzeteket embertársi kapcsolatainkban? – tette fel a kérdést a főpásztor. – A bűnös van a legmesszebb Isten országától, ezért a legnagyobb energiát abba kell fektetni, hogy ő közelebb jöjjön Istenhez. Intézményeinkben is vannak, akik nem érdemlik meg a szeretetünket. Velük hogyan bánunk? Mintha nem is léteznének, vagy rájuk fordítjuk a legtöbb szeretetünket?

Végezzük tovább szolgálatunkat, és ragaszkodjunk a legnagyobb értékhez, Isten barátságához. Ő mindig velünk van. Így most is, és akkor is, ha ketten, vagy hárman, vagy még többen összejövünk a nevében. Ez az öröm legyen a mi szívünkben is – zárta prédikációját Palánki Ferenc megyéspüspök.

A szentmise után a találkozó a közelmúltban átadott Egyházmegyei Kateketikai Központban folytatódott.

Palánki Ferenc köszöntötte a résztvevőket, és bemutatta az új munkatársakat: Kovács Istvánt, az új oktatásszervezési igazgatót, a nyíregyházi Szent Imre köznevelési intézmény volt intézményvezető helyettesét; Fehér Zsigmondot, az ősszel induló, egyházmegyei forrásból épült hajdúböszörményi Szent István Szociális Otthon vezetőjét; Németh István atyát, az augusztus 15-i hatállyal kinevezett püspöki titkárt, és egyben megköszönte Törő András eddigi püspöki titkári, majd irodaigazgatói szolgálatát, akit új feladattal bízott meg: egyéb lelkipásztori feladatainak megtartása mellett augusztus 15-i hatállyal a debreceni Megtestesülés-templom plébániai kormányzójává nevezte ki.

Majd Heidelsperger István oktatási ügyekért felelős helynök mondott beszédet, hangsúlyozta: a katolikus iskolák feladata, hogy elkötelezett Krisztus-követőket neveljenek.

Gyakran elhangzik intézményeinkben, hogy közös az út, egy a cél – emlékeztetett Heidelsperger István. – Mária útra kelt, és meglátogatta rokonát, Erzsébetet, hogy meggyőződjön az angyali üdvözletben elhangzott jelről: „rokonod, Erzsébet is fogant öregségében, s már a hatodik hónapban van, noha meddőnek mondták, mert Istennél semmi sem lehetetlen” (Lk 1,36–37).

Erzsébet sokat várt a gyermekáldásra, és amikor a Máriával való találkozáskor felujjongott méhében a magzat, felismerte, hogy az ő sorsa is bele van szőve Isten megváltástervébe. Ezért hajolt meg Mária előtt, és mondja áldottnak az asszonyok között. Mária támaszt keresve ment Erzsébethez, és ő válik rokona támaszává.

A Magnificat az isteni irgalmasságról beszél. Mária megbizonyosodott az ígéretről, megértette saját szerepét, és lélekben megerősödve adta oda magát a nálánál nagyobb titok szolgálatára – mondta az oktatási ügyekért felelős helynök, hangsúlyozva: rendkívül fontos lenne a Krisztus-követésnek ugyanezen útja az intézmények életében.

Ezt követően Kovács István oktatásszervezési igazgató, az EKIF július 24-én kinevezett új munkatársa; Némethné Székely Julianna tanfelügyeleti igazgató és Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató az elmúlt tanévet értékelő, illetve a 2023/24-es tanév előkészítő feladatairól szóló beszámolók, ismertetők hangzottak el, melyről bővebben ITT olvashatnak.

Egyházmegyei szinten az intézmények közötti közös gondolkodás, segítségnyújtás a legfontosabb. A közös célt csak együtt lehet elérni – hangsúlyozta a csapatmunkát Kovács István oktatásszervezési igazgató. Ismertette az egyházmegyei köznevelési intézményekben dolgozók számát és az intézmények létszámadatait.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulók jelenlétéről is szólva kiemelte: bár nehéz olyan iskolában tanítani, ahol magas e gyerekek száma, nem véletlenül vannak jelen ők is. Kovács István felhívta a pedagógusok figyelmét arra, hogy vegyék figyelembe az e gyermekekről szóló szakértői véleményt, javaslatot, és azt követve segítsék őket az intézményekben.

Az oktatásszervezési igazgató többek között arról is tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 2023 szeptemberétől az intézményvezető fogalom helyett az igazgató kifejezést kell alkalmazni.

Beszámolója elején Némethné Székely Julianna hangsúlyozta: minden gyermek kincs, és sok minden múlik rajtunk, hogy mivé válnak majd.

A tanfelügyeleti igazgató a tanulmányi átlagok alapján értékelve az egyházmegyei köznevelési intézményekben folyó munkát, elmondta: tíz évre visszatekintve erős szintentartás, folyamatos emelkedés tapasztalható; a jelenlegi egyházmegyei tanulmányi átlag: 4,36. A magatartás egyházmegyei átlaga 4,45, a szorgalomé 4,24. Ismertette az érettségi átlagot, a középfokú, illetve felsőfokú nyelvvizsgaeredményeket; szót ejtett a dicséretek, a kitűnő és jeles tanulók nagy számáról és az országos, regionális, vármegyei és városi versenyeredményekről is.

Némethné Székely Julianna az intézményekben megvalósuló beruházásokról és a következő tanév kiemelt feladatairól is tájékoztatta a résztvevőket.

Béres Nándor egyházmegyei gazdasági igazgató többek között elmondta: a Debrecen-Nyíregyházi Egyházmegyében 57 plébánia, továbbá filiák és miséző helyek találhatók. Az ott szolgáló lelkipásztorok, hitoktatók, részalkalmazottak száma, valamint a tizenegy köznevelési és négy szociális intézményben dolgozók száma 1240 fő. Egy ilyen közösség, egyházmegye vezetéséhez jó szakemberekre, pénzügyi, szakmai vezetőkre van szükség – hangsúlyozta Béres Nándor. Hozzátette: aki egyházmegyei intézményekben végzi tanulmányait, nagy valószínűséggel a későbbiekben, felnőttként is részt vesz majd az Egyház életében.

A gazdasági vezető beszámolt a folyamatban lévő beruházásokról: augusztus 22-én tartják a mátészalkai bölcsőde, 31-én pedig a Debrecen-Józsa városrészen épülő, évfolyamonként két osztályos általános iskola alapkőletételét. Kisvárdán bölcsődét bővítenek, Geszteréden pedig új óvodát építenek. Hajdúböszörményben ősszel adnak át egy 50 férőhelyes szociális otthont. Hajdúszoboszlón egy 99 férőhelyes szociális otthon, Nyíregyházán, a Magyarok Nagyasszonya-főplébánia mellett egy multifunkciós rendezvényközpont épül. Folyamatban van a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyház felújítása. Nyíregyháza-Borbányán kateketikai központ és lelkigyakorlatos ház létesül. Szakolyban új templom épült, melyet Szent István király tiszteletére szenteltek fel. Debrecenben épül a Jézus Szíve közösségi ház; felújítják a Szent István-plébániát. Megújul a tiszalöki és a kemecsei templom; folyamatban van a nyírbátori Minorita udvar, az ófehértói, a máriapócsi templom, a nyírbélteki és a nyírvasvári kápolna felújítása.

Béres Nándor bemutatta a püspöki hivatalban dolgozó munkatársait is, akiknek segítségére számíthatnak az egyházmegyei köznevelési intézmények. A gazdasági igazgató a jövőt érintő kérdésekről is szólt. Elmondta, hogy az egyházmegyei ifjúsági táborban részt vevő fiatalok megfogalmazták elképzelésüket a jövő egyházáról; kevésnek találják az intézmények honlapjain szereplő információkat; olyan témákat olvasnának szívesen, amely őket érinti, és segítségükre lehet az iskolaválasztásban is; továbbá megfogalmazták, hogy inkább a képi, videó anyag váltja ki már számukra is a nagyobb népszerűséget, ellentétben a hosszabb tartalmakkal.

