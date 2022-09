Egyháztörténeti konferenciát rendeztek Pannonhalmán a megújulás jegyében

A meghívott előadók segítségével azt járták körül, hogy a hazai szerzetesrendek az elmúlt évszázadok alatt hogyan küzdöttek meg az aktuális nehézségekkel, milyen válaszokat adtak koruk kihívásaira. A tudományos konferencia egyedülállóan izgalmas volt, hiszen a különböző szerzetesrendek reformfolyamatait egymás mellé állítva vizsgálta, amire korábban még nem volt példa.

Ahogy azt Dénesi Tamás, a Pannonhalmi Főapátsági Levéltár igazgatója elmondta, a konferencián részt vevők megismerkedhettek a szerzetesrendek hanyatló és virágzó időszakaival a középkortól a 20. század végéig. A hasonló törekvéseket és eltérő válaszokat látva pedig kirajzolódik az egyes rendek karizmája, karaktere.

A rendezvényt Hortobágyi T. Cirill pannonhalmi főapát nyitotta meg. Mint mondta, a konferencia témájában – szerzetesi reformtörekvések – nemcsak a Pannonhalmi Főapátság idei kulturális-spirituális mottójához, a megújuláshoz illeszkedik, hanem az egész Egyház szinodális útkereséséhez is, amelyet Ferenc pápa hirdetett meg. Felidézte, hogy XXIII. János pápa, amikor 1959-ben összehívta a II. Vatikáni Zsinatot, erősen hitte, hogy a Szentlélek segítségével „a megújulás friss levegője fogja átjárni a négyszáz éve védekezésbe merevedett Egyházat”. Ferenc pápa pedig ezt a zsinati reformot igyekszik megvalósítani, folytatni.

Cirill főapát számára – saját bevallása szerint – a reformok igazán izgalmas része a belső élet megújítására való törekvés. Ezen belül is különösen érdeklik azok a minták, amelyeket a reformfolyamat során követendő példaként mutatnak fel. Emellett pedig azt az átalakulást, szellemi-spirituális munkát is izgalmasnak tartja, amely révén ezek megszületnek. „Amikor keresik a visszatérést minden keresztény élet forrásához, az intézmény eredeti szellemiségéhez, karizmájához. Mindemellett pedig mérlegelik a megváltozott körülményekhez való alkalmazkodás lehetőségét, mértékét úgy, hogy a Szentlélek szándékára figyelnek, hogy mit mond a Lélek az Egyháznak.” Hangsúlyozta, hogy a konferencia a múlt megoldásainak kutatásával segíti a mai útkeresésünket is.

Az egész napos konferencia előadásait a szervezők tanulmánykötetben is összegzik, amely a levéltár kiadásában, a Bencés Kiadó gondozásában jelenik majd meg, várhatóan a következő évben.

Forrás és fotó: Pannonhalmi Főapátság

