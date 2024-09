Egymilliomodik látogatóját ünnepelte a pécsi püspökség

A Pécsi Egyházmegye épületei között találjuk Pécs városának ismert szimbólumait is. A legnépszerűbb turistacélpontok az államalapítás-kori alapokkal rendelkező, négytornyú Szent Péter- és Szent Pál-székesegyház, valamint a török idők építészeti vonásait is magán viselő dzsámi, a ma már újra katolikus templomként működő Gyertyaszentelő Boldogasszony-templom. De sok turista kíváncsi a Püspöki KincsTárra, a Dóm Kőtárra és a püspöki palota látogatható épületrészeire is.

Évente több mint százezer fő keresi fel az püspökség épületeit, ebben csak a covidjárvány okozott visszaesést. Mára azonban a turisták visszatértek Pécsre is, és természetesen az ide látogatók többségének útitervében szerepelnek a püspökség nevezetességei. A folyamatosan nagy érdeklődésnek köszönhetően idén nyáron átlépte az egymillió főt az összesített látogatói szám.

A jelentős mérföldkövet a püspökség egy előre meghirdetett nyereményjátékkal ünnepelte. Egy szerencsés látogató egy exkluzív, privát idegenvezetésen vehetett részt.

A nyertest a székesegyház hatvan méter magas, kilátóként is működő délkeleti tornyában köszöntötték pezsgővel a püspökség munkatársai, majd a templom karzatáról hallgathatta a templom orgonaművész-zeneigazgatója, Kovács Szilárd Ferenc orgonajátékát.

A legnagyobb élményt – elmondása szerint – az jelentette számára, hogy ő maga is megszólaltathatta a hangszert.

A székesegyház titkainak exkluzív felfedezésén túl a nyeremény másik részeként pedig egy gasztro-kulturális pécsi élményhétvégére is meghívást kapott a nyertes.

A pécsi püspökség kiemelkedő művészeti értékekkel rendelkező épületei és gyűjteményei egész évben nyitva állnak a látogatók előtt, melyről további információk a Pécsi Egyházmegye honlapján találhatók.

