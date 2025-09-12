Egység a sokféleségben – Bécsben találkoztak a keleti katolikus püspökök

A keleti katolikus püspökök első találkozóját a nemrég elhunyt Keresztes Szilárd püspök szervezte. Azóta több alkalommal is helyet adott Magyarország ezeknek a találkozóknak legutóbb Budapesten, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszussal összekötve.

Idén Christof Schönborn bíboros látta vendégül a közel ötven egyházi vezetőt. A találkozó címe és fő témája „Egység a sokféleségben” volt – különös hangsúllyal az Egyház belső életére és Európa keresztény jövőjére, az egység, a béke és a stabilitás előmozdítására.

Az együttlét közös imádsággal kezdődött szeptember 8-án, hétfőn: a bécsi Szent Barbara-templomban énekelték tíz különböző nyelven az Istenszülőhöz szóló Akathisztoszt.

Az imádságos együttlétnek és a találkozóra szervezett konferenciának a fő ikonja a Máriapócsról származó kegykép, amely ma Bécsben, a Szent István-székesegyházban található.

A programban közös liturgikus ünneplések, imádságok, valamint találkozók szerepeltek európai és osztrák politikai vezetőkkel. A püspökök kiemelten foglalkoztak a keleti katolikus egyházak és a római katolikus egyház kapcsolatának elmélyítésével, valamint a diaszpórában élő közösségek pasztorális támogatásával.

A találkozó bécsi helyszíne is különleges jelentőséggel bír, hiszen idén 250 éve, hogy Mária Terézia megalapította a Barbareum teológiai szemináriumot, amely a keleti katolikus papnövendékek képzésének meghatározó központja volt, ha csak rövid ideig is.

Az örmény katolikus ordinariátus apostoli kormányzójaként Kovács Gergely gyulafehérvári érsek is jelen volt a tanácskozáson.

A konferenciáról később részletesen is beszámol a Hajdúdorogi Főegyházmegye.

Forrás: Hajdúdorogi Főegyházmegye, Romkat.ro

Fotó: Eugen Ivut

Magyar Kurír